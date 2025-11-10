Председатель Совета Би-би-си извинился за отредактированную речь Трампа

Речь идет о словах Трампа, сказанных в день штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Шах признал, что они были смонтированы таким образом, что создавалось впечатление, будто Трамп прямо призывает к беспорядкам

Самир Шах (Фото: gov.uk)

Председатель Совета Би-би-си Самир Шах принес извинения после того, как речь президента США Дональда Трампа в программе Panorama была отредактирована, сообщает корпорация.

«Би-би-си хотела бы извиниться за это неправильное решение», — заявил Шах в письме комитету Палаты общин по вопросам культуры, медиа и спорта.

Он признал, что отредактированная речь создала впечатление, будто Трамп прямо призывает к беспорядкам у Капитолия в январе 2021 года.

Шах объяснил, что она была отредактирована, чтобы «донести послание президента Трампа, чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как оно было воспринято сторонниками президента Трампа и что происходило в тот момент».

Председатель совета в конце заверил комитет, что он «абсолютно ясно дал понять, что Би-би-си должна отстаивать беспристрастность».

На фоне скандала генеральный директор Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс подали в отставку.

«Би-би-си не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение», — сказал Дэйви. По его словам, в целом Би-би-си «работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки». Он взял на себя ответственность за произошедшее.

Отставки последовали после публикации The Telegraph, в которой утверждалось, что в документальном фильме программы Panorama «Трамп: Второй шанс?», вышедшем в прошлом году, была отредактирована речь Трампа, произнесенная в день штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Газета сослалась на внутреннюю служебную записку, написанную бывшим независимым внешним советником комитета корпорации по редакционным стандартам Майклом Прескоттом.

В программе были смонтированы две разные части речи республиканца. В оригинале речи 6 января Трамп заявил: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». В программе Panorama его слова были смонтированы так: «Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

Президент США, комментируя отставку гендиректора Би-би-си, написал в Truth Social: «Все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на «искажении» моей очень хорошей (ИДЕАЛЬНОЙ!) речи 6 января». Он назвал их «очень нечестными людьми, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов».