Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море

Министры обороны трех натовских стран планируют 11 января 2024 года подписать соглашение о разминировании территориальных вод

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Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии (все три страны входят в НАТО) планируют 11 января 2024 года в Стамбуле подписать трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море, сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его слова приводит TRT Haber.

«В рамках «Тройной инициативы» под руководством нашей страны по противоминной опасности в Черном море мы провели третий раунд заседания Черноморской целевой группы по противоминной борьбе с участием делегаций Турции, Болгарии и Румынии 22–23 ноября. Также планируем провести церемонию подписания [соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал Гюлер.

Министр пояснил, что цель — обнаружение мин, дрейфующих как от российских портов, так и от украинских, и уничтожение их до того, как они достигнут территориальных вод Турции, Румынии или Болгарии. По его словам, тральщики будут постоянно патрулировать воды для вылавливания мин, его цитирует Milliyet.

В октябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Румыния и Болгария планируют создать совместное подразделение для расчистки своих вод от мин, которые попадают туда вследствие конфликта на Украине. При этом, по данным агентства, планы стран исключают переброску дополнительных кораблей НАТО в Черное море. Хотя стороны еще прорабатывают детали, подразделение может быть создано уже в ноябре, рассказывали собеседники.

В ноябре агентство Reuters сообщало о подрыве на мине в Черном море балкера Georgia S, перевозившего зерно из порта Южный в Одесской области. Судно, груженое пшеницей, шло под флагом Либерии в румынский порт Констанца.

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море после выхода России из зерновой сделки. Они предназначены для судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве отказались давать гарантии безопасности. В ВМС предупреждали, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».

В марте 2022 года в ФСБ заявляли, что после начала военных действий украинские ВМС разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный более 400 якорных мин. У некоторых из них оборвались тросы, и они теперь дрейфуют в Черном море. В июле этого года Черноморский флот предупреждал суда об опасности в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины.