 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море

Турция, Болгария и Румыния с 11 января будут уничтожать мины в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Министры обороны трех натовских стран планируют 11 января 2024 года подписать соглашение о разминировании территориальных вод
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии (все три страны входят в НАТО) планируют 11 января 2024 года в Стамбуле подписать трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море, сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его слова приводит TRT Haber.

«В рамках «Тройной инициативы» под руководством нашей страны по противоминной опасности в Черном море мы провели третий раунд заседания Черноморской целевой группы по противоминной борьбе с участием делегаций Турции, Болгарии и Румынии 22–23 ноября. Также планируем провести церемонию подписания [соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал Гюлер.

Министр пояснил, что цель — обнаружение мин, дрейфующих как от российских портов, так и от украинских, и уничтожение их до того, как они достигнут территориальных вод Турции, Румынии или Болгарии. По его словам, тральщики будут постоянно патрулировать воды для вылавливания мин, его цитирует Milliyet.

Минобороны предупредило об угрозе из-за украинской мины в Черном море
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В октябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Румыния и Болгария планируют создать совместное подразделение для расчистки своих вод от мин, которые попадают туда вследствие конфликта на Украине. При этом, по данным агентства, планы стран исключают переброску дополнительных кораблей НАТО в Черное море. Хотя стороны еще прорабатывают детали, подразделение может быть создано уже в ноябре, рассказывали собеседники.

В ноябре агентство Reuters сообщало о подрыве на мине в Черном море балкера Georgia S, перевозившего зерно из порта Южный в Одесской области. Судно, груженое пшеницей, шло под флагом Либерии в румынский порт Констанца.

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море после выхода России из зерновой сделки. Они предназначены для судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве отказались давать гарантии безопасности. В ВМС предупреждали, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

В марте 2022 года в ФСБ заявляли, что после начала военных действий украинские ВМС разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный более 400 якорных мин. У некоторых из них оборвались тросы, и они теперь дрейфуют в Черном море. В июле этого года Черноморский флот предупреждал суда об опасности в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Турция Болгария Румыния Черное море разминирование
Материалы по теме
Лондон назвал мины под сорняками причиной медленного наступления ВСУ
Политика
Турция заявила об отсутствии проблем с судоходством из-за мины в Босфоре
Политика
ВМС Великобритании провели тренировку украинских солдат по разминированию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Венгрия объяснила внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ Политика, 22:21
Военкоматы во Львове начали предлагать прохожим заключить контракт с ВСУ Политика, 22:12
Умер итальянский политический философ-марксист Антонио Негри Политика, 22:10
Умер барабанщик из первого состава AC/DC Колин Берджесс Общество, 21:34
Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море Политика, 21:20
У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце Спорт, 21:19
У потерявшего сознание на матче игрока АПЛ на время остановилось сердце Спорт, 21:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 20:40
Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек Общество, 20:15
«Манчестер Сити» упустил победу в концовке матча АПЛ, ведя 2:0 Спорт, 20:10
Футболист потерял сознание во время матча Английской премьер-лиги Спорт, 19:52
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтикой Политика, 19:41
ВСЕГЕИ объяснил смену логотипа «омоложением» повестки Политика, 19:37
Футболист «Спартака» задумался о смене клуба Спорт, 19:35