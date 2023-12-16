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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт заявил о сдаче украинских пограничников в плен

Курский губернатор Старовойт заявил о сдаче в плен шести пограничников Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
На границе Курской области в плен сдались шестеро украинских пограничников, сообщил Старовойт. Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что пограничников «кинуло командование»
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников. Как и когда именно это произошло, он не уточнил.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу» — призвал губернатор.

Минобороны России о подобном на момент публикации не отчитывалось.

Данные о сдаче в плен украинских пограничников ранее публиковал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». «Пограничники говорят, что их кинуло командование, они устали воевать», — говорилось в публикации.

Омбудсмены России и Украины посетили по 119 военнопленных
Политика
Татьяна Москалькова во время посещения военнопленных

Накануне президент Владимир Путин отметил, что число украинских военных, сдавшихся в плен, резко увеличилось. В течение недели с 9 по 15 декабря «добровольно сдались в плен» российской армии 82 украинских военнослужащих, говорилось в ежедневной сводке Минобороны России, опубликованной в тот же день. Неделей ранее — с 3 по 8 декабря — в плен попали 12 украинских военных, отмечали в ведомстве.

Условия содержания и медицинское обслуживание украинских пленных соответствуют международным нормам, говорила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В конце ноября она и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран.

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Обмен военнопленными, о котором сообщало российское Минобороны, последний раз проходил в июле. Тогда в Россию вернули 45 военных. В офисе президента Украины 7 августа докладывали о возвращении из плена 22 бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе двух офицеров.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Роман Старовойт Курская область ВСУ Украина военнопленные
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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