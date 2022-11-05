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ФРГ впервые не поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН в очередной раз одобрила резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, которую Москва представляет ежегодно. Раньше против документа голосовали только США и Украина, в этом году против него выступили 15 стран
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images News
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images News

Генассамблея ООН поддержала российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако Германия, Италия и Австрия впервые проголосовали против, сообщил замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, передает «РИА Новости».

«Даже когда в 2011 году был раскол в рядах ЕС и часть государств-членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — отметил дипломат.

За резолюцию высказались 105 стран, против — 52, еще 15 государств воздержались. В документе говорилось о глубокой обеспокоенности по поводу прославления нацистского движения и неонацизма, в том числе — путем установки памятников и проведения демонстраций.

При этом делегаты от ряда стран заявили, что резолюция является попыткой России использовать предлог борьбы с нацизмом для оправдания боевых действий на Украине, сообщили в ООН. Украинский дипломат отметил, что проект резолюции не имеет ничего общего с подлинной борьбой с нацизмом и неонацизмом.

К основному тексту резолюции прилагается поправка к проекту, предложенная Австралией, Японией, Либерией и Северной Македонией. В ней говорится: «с тревогой отмечаем, что Российская Федерация пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины на предполагаемой основе ликвидации неонацизма, и подчеркиваем, что использование неонацизма под предлогом оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом». За этот пункт проголосовали 63 страны, против — 23, еще 65 воздержались.

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой голосовали только две страны — США и Украина. Последняя стала голосовать против документа после 2014 года. В Москве отметили, что это стало «логическим следствием переворота, осуществленного в Киеве вооруженными националистами». 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
ООН резолюция ООН нацизм неонацизм
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
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