Жена Порошенко заявила об уходе из фонда культуры под давлением властей

Марина Порошенко, супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко, объявила о сложении полномочий главы Украинского культурного фонда (УКФ), через который Министерство культуры распределяет средства на поддержку проектов в сфере кинематографа, книгопечатания и т.д.
Свое решение Порошенко объяснила политическим давлением со стороны нынешнего руководства Украины и, в частности, Офиса президента Владимира Зеленского.
«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры, — вычеркнуть ее не сможет», — сказала Порошенко, чье видеообращение опубликовал телеканал «Эспресо».
Супруга экс-президента заверила, что бороться за пост главы УКФ не желает, так как «имеет честь», а потому складывает полномочия добровольно.
Одновременно пресс-служба УКФ сообщила, что еще 12 декабря в фонд поступило письмо из Минкультуры с предложением к Наблюдательному совету организации о досрочном прекращении полномочий Порошенко. Новый руководитель фонда будет избран в январе 2020 года.