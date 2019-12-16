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Жена Порошенко заявила об уходе из фонда культуры под давлением властей
Решение сложить полномочия Марина Порошенко объяснила политическим давлением нынешнего руководства Украины, для которого у нее один недостаток — ее фамилия

Марина Порошенко, супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко, объявила о сложении полномочий главы Украинского культурного фонда (УКФ), через который Министерство культуры распределяет средства на поддержку проектов в сфере кинематографа, книгопечатания и т.д.

Свое решение Порошенко объяснила политическим давлением со стороны нынешнего руководства Украины и, в частности, Офиса президента Владимира Зеленского.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры, — вычеркнуть ее не сможет», — сказала Порошенко, чье видеообращение опубликовал телеканал «Эспресо».

Супруга экс-президента заверила, что бороться за пост главы УКФ не желает, так как «имеет честь», а потому складывает полномочия добровольно.

Одновременно пресс-служба УКФ сообщила, что еще 12 декабря в фонд поступило письмо из Минкультуры с предложением к Наблюдательному совету организации о досрочном прекращении полномочий Порошенко. Новый руководитель фонда будет избран в январе 2020 года.

Деятельность Марины Порошенко на посту главы УКФ подвергалась критике украинских СМИ. В частности, портал «Страна.ua» в 2018 году сообщал, что управляемый женой президента фонд раздает сотни миллионов гривен, при этом получателями средств нередко становятся родственники высших чиновников.

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В 2017 году издание Luxembourg Herald сообщало, что Марина Порошенко может быть причастна к похищению средств, выделяемых Евросоюзом и США в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов.

В 2020 году УКФ из бюджета Украины будет выделено 700 млн гривен, что соответствует уровню финансирования в 2019 году. При этом объем финансирования кинопроектов через фонд решено сократить почти втрое — с 400 млн до 150 млн гривен.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Марина Порошенко
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