Жена Порошенко заявила об уходе из фонда культуры под давлением властей

Жена Порошенко заявила об уходе из фонда культуры под давлением властей

Решение сложить полномочия Марина Порошенко объяснила политическим давлением нынешнего руководства Украины, для которого у нее один недостаток — ее фамилия

Марина Порошенко, супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко, объявила о сложении полномочий главы Украинского культурного фонда (УКФ), через который Министерство культуры распределяет средства на поддержку проектов в сфере кинематографа, книгопечатания и т.д.

Свое решение Порошенко объяснила политическим давлением со стороны нынешнего руководства Украины и, в частности, Офиса президента Владимира Зеленского.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры, — вычеркнуть ее не сможет», — сказала Порошенко, чье видеообращение опубликовал телеканал «Эспресо».

Супруга экс-президента заверила, что бороться за пост главы УКФ не желает, так как «имеет честь», а потому складывает полномочия добровольно.

Одновременно пресс-служба УКФ сообщила, что еще 12 декабря в фонд поступило письмо из Минкультуры с предложением к Наблюдательному совету организации о досрочном прекращении полномочий Порошенко. Новый руководитель фонда будет избран в январе 2020 года.