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Лукашенко предложил без суда сажать чиновников за «палочную» систему
Должностных лиц, злоупотребляющих «палочной системой», нужно «сажать без суда и следствия», заявил президент Белоруссии. Ведомства должны понимать, что главная задача — не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов
Александр Лукашенко (Фото: Ronald Zak / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал изменить систему оценки эффективности работы должностных лиц, в частности наказывать их за «палочно-галочную» систему. Об этом он заявил на совещании по вопросам применения мер административной ответственности, передает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, любовью к «палочной» системе (оценка надзорных органов по количеству проверок и объему штрафов) «грешат» сотрудники милиции, таможни, налоговой инспекции, пожарной и иных служб. «Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — заявил он.

Белорусский президент назвал подобный подход недопустимым и заявил, что за него «надо сажать в тюрьму без суда и следствия». В ином случае, считает Лукашенко, проблему не удастся искоренить.

Главным критерием работы для ведомств, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, должно стать не количество обнаруженных нарушений и выписанных штрафов, а «профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков», добавил Лукашенко.

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Действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно «карательный способ» разрешения конфликтов, что сложилось еще во времена СССР, продолжил белорусский президент. Из-за этого в обществе формируется мнение о «чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще», считает он.

Лукашенко не в первый раз говорит о необходимости «искоренить палочно-галочную систему». «Контролеры и правоохранительные органы имеют на столе один документ — законодательный акт. Статья такая, нарушил — отвечай. Жить надо не по понятиям, а по закону», — заявлял он в декабре 2017 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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