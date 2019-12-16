Лукашенко предложил без суда сажать чиновников за «палочную» систему

Должностных лиц, злоупотребляющих «палочной системой», нужно «сажать без суда и следствия», заявил президент Белоруссии. Ведомства должны понимать, что главная задача — не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов

Александр Лукашенко (Фото: Ronald Zak / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал изменить систему оценки эффективности работы должностных лиц, в частности наказывать их за «палочно-галочную» систему. Об этом он заявил на совещании по вопросам применения мер административной ответственности, передает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, любовью к «палочной» системе (оценка надзорных органов по количеству проверок и объему штрафов) «грешат» сотрудники милиции, таможни, налоговой инспекции, пожарной и иных служб. «Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — заявил он.

Белорусский президент назвал подобный подход недопустимым и заявил, что за него «надо сажать в тюрьму без суда и следствия». В ином случае, считает Лукашенко, проблему не удастся искоренить.

Главным критерием работы для ведомств, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, должно стать не количество обнаруженных нарушений и выписанных штрафов, а «профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков», добавил Лукашенко.