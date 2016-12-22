Лукашенко предостерег от воровства словами «лучше беднее, но на свободе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что, несмотря на антикоррупционный курс, в стране ежегодно сажают десяток-полтора начальников

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы страны каждый год отправляют за решетку десяток-полтора руководителей, уличенных в коррупции, хотя борьба с этим явлением была его приоритетом с первого дня президентства. Слова президента передает государственное агентство «БелТа».

Коррупция, отметил Лукашенко, съедает все, и граждане Белоруссии, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих ее проявлений.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — сообщил президент. — Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

В феврале 2018 года Лукашенко заявил, что «коррупции в Белоруссии быть не может. Комментарий был дан по поводу отставки двух министров — министра спорта и туризма Александра Шамко и министра сельского хозяйства Михаила Амельяновича, которые, по словам президента Белоруссии, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.

В республике были другие громкие коррупционные дела. Так, в середине июля в Белоруссии задержали заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он был помещен под стражу по подозрению в коррупции при регистрации медицинских изделий и выборе поставщиков медтехники. По данным КГБ страны, размер взяток составлял от $2,4 тыс. до $10 тыс. За полгода до этого комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Сергея Ровнейко также по подозрению в получении взятки.