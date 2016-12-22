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Порошенко назвал Медведчука представителем Путина на переговорах в Минске
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Порошенко назвал Медведчука представителем Путина на переговорах в Минске
Политика, 16 дек, 22:41
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Порошенко назвал Медведчука представителем Путина на переговорах в Минске
Порошенко назвал представителя Украины в Минских переговорах «каналом донесения информации» для Кремля, однако подчеркнул, что несмотря на это готов с ним работать
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук фактически является представителем российского президента Владимира Путина, заявил Петр Порошенко, передает «Укринформ». Президент Украины напомнил о близких контактах политика с российским лидером.

Порошенко отметил, что в переговорах в рамках минского формата Медведчук уже не участвует. «Медведчук, мне кажется, — я проверю — где-то с мая или апреля не участвует в заседаниях Трехсторонней контактной группы», — сообщил он. «Но де-факто он там является представителем Путина. Он, возможно, является единственным каналом донесения информации», — добавил он.

Несмотря на это Порошенко подчеркнул, что готов к диалогу с Медведчуком ради освобождения украинских военных и политзаключенных. «И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться [с Медведчуком] и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших парней и девушек домой, независимо от того, являются ли они заложниками на оккупированной территории или политическими заключенными в Крыму, я буду это делать», — сказал украинский лидер.

Виктор Медведчук является лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа». До смены власти на Украине, в 2002 — 2005 годах он был главой администрации президента страны, с 1998 по 2007 он возглавлял Социал-демократическую партию. В 2018 году он присоединился к оппозиционной партии «За життя», заняв пост председателя политсовета.

Медведчук выступает за многовекторное развитие Украины и, в том числе, за восстановление торгово-экономических связей с Россией. Одновременно он выражал недовольство сотрудничеством Киева и МВФ, обвиняя фонд в «обнищании» украинцев. Политик не скрывает того, что поддерживает тесный контакт с российским президентом и время от времени («чаще, чем раз в год»), общается с ним лично. Кроме того, как рассказывал Медведчук, Владимир Путин является крестным отцом его дочери.

Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине
Политика

Медведчук уточнял, что есть у него с российским лидером и разногласия. «Путин считает, что мы [русские и украинцы] — одна нация, но я думаю, что мы не одна нация, а две славянские нации, история и религия которых переплетены. Я говорю ему это все время. Не думаю, что мы одна нация», — рассказал он. Об этом же говорил и сам Путин, пояснявший, что Медведчук имеет «свою систему взглядов на Украину». «Его [Медведчука] система взглядов основана на трудах националистов, которые писали еще в XIX веке, таких как Грушевский, Франко... Они все исходили из того, что Украина должна быть федеративной», — сказал российский президент во время прямой линии в июне 2017 года.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Виктор Медведчук , Петр Порошенко
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