В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой

По данным секретных документов, НАТО будет очень сложно контролировать возможную угрозу, которая возникнет, если Россия развернет эту систему

Фото: Минобороны России

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», испытания которой прошли 21 октября, вызывает серьезные опасения в НАТО, сообщает Euronews со ссылкой на секретный документ альянса.

«Существующие проблемы усугубятся из-за чрезвычайной дальности и маневренности [ракеты]», — говорится в материалах. Оружие, как его описывает в документах НАТО, может представлять значительную угрозу для обороны альянса. Если Россия развернет систему, то НАТО столкнется с угрозой, которую будет очень сложно контролировать, уточняется в секретных материалах.

Однако не все эксперты убеждены в эффективности «Буревестника». Некоторые полагают, что даже в случае успешной и стабильной работы российской ядерной установки эта ракета не сможет обеспечить России значительное стратегическое преимущество.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году. Известные характеристики: двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);

тип боевой части — ядерная;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о проведенном испытании «Буревестника». Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. В начале ноября Путин сообщил, что в зоне испытаний российской ракеты 21 октября находился разведывательный корабль НАТО.

Путин тогда отметил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы и у ракеты высокая точность поражения цели.

В документе НАТО также говорится о том, что проблему представляет и российская ядерная управляемая суперторпеда «Посейдон», способная нести ядерную энергетическую установку.

Согласно материалам, подводные лодки, несущие «Посейдоны», «трудно обнаружить и атаковать, когда они находятся на большой глубине». Как отмечается, в настоящее время у НАТО нет «противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью действия» для эффективной борьбы с беспилотником «Посейдон».

Путин в конце октября объявил об успешных испытаниях суперторпеды. Он также рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени». Путин тогда добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат».

В декабре 2023 года Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. Так он ответил на заявление тогдашнего президента США Джо Байдена, который был обеспокоен возможным нападением России на страны НАТО.