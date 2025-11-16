 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой

Euronews: в НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой
По данным секретных документов, НАТО будет очень сложно контролировать возможную угрозу, которая возникнет, если Россия развернет эту систему
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», испытания которой прошли 21 октября, вызывает серьезные опасения в НАТО, сообщает Euronews со ссылкой на секретный документ альянса.

«Существующие проблемы усугубятся из-за чрезвычайной дальности и маневренности [ракеты]», — говорится в материалах. Оружие, как его описывает в документах НАТО, может представлять значительную угрозу для обороны альянса. Если Россия развернет систему, то НАТО столкнется с угрозой, которую будет очень сложно контролировать, уточняется в секретных материалах.

Однако не все эксперты убеждены в эффективности «Буревестника». Некоторые полагают, что даже в случае успешной и стабильной работы российской ядерной установки эта ракета не сможет обеспечить России значительное стратегическое преимущество.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Путин заявил, что технологии «Буревестника» помогут со станцией на Луне
Политика
Владимир Путин

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о проведенном испытании «Буревестника». Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. В начале ноября Путин сообщил, что в зоне испытаний российской ракеты 21 октября находился разведывательный корабль НАТО.

Путин тогда отметил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы и у ракеты высокая точность поражения цели.

В документе НАТО также говорится о том, что проблему представляет и российская ядерная управляемая суперторпеда «Посейдон», способная нести ядерную энергетическую установку.

Согласно материалам, подводные лодки, несущие «Посейдоны», «трудно обнаружить и атаковать, когда они находятся на большой глубине». Как отмечается, в настоящее время у НАТО нет «противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью действия» для эффективной борьбы с беспилотником «Посейдон».

Путин в конце октября объявил об успешных испытаниях суперторпеды. Он также рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени». Путин тогда добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат».

В декабре 2023 года Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. Так он ответил на заявление тогдашнего президента США Джо Байдена, который был обеспокоен возможным нападением России на страны НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Буревестник НАТО угроза ракета Россия

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон»
Политика
Путин заявил, что технологии «Буревестника» помогут со станцией на Луне
Политика
Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Скончался российский американист Владимир Батюк Общество, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Орбан объяснил, почему Россия не нападет на Европу Политика, 17:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при Спорт, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой Общество, 17:22
В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой Политика, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Гражданин ОАЭ получил шесть лет колонии за попытку контрабанды соколов Общество, 17:14
В посольстве России назвали ложью обвинения главы МИД Бельгии Политика, 17:05
Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира Спорт, 17:02
Как ароматы манипулируют вкусом: пьем вино правильно Вино, 17:01