Военная операция на Украине⁠,
0

Украина договорилась о поставках газа из Греции

Зеленский: Украина договорилась о поставках газа из Греции
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина при помощи ЕС договорилась о поставках газа из Греции. Афины станут реэкспортером американского топлива и другим странам Европы. США видят в этом шанс устранить «каждую молекулу» российского топлива с европейского рынка
Фото: Marios Lolos / XinHua / Global Look Press
Фото: Marios Lolos / XinHua / Global Look Press

Украина подготовила соглашение по импорту газа из Греции, чтобы компенсировать потери украинской добычи на зимний период из-за российских ударов, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Это будет еще один маршрут поставки газа — чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму. У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд», — написал он в телеграм-канале.

Финансовую помощь в этом оказывают европейские партнеры Украины и европейские банки по гарантии Еврокомиссии. Зеленский отдельно отметил поддержку Норвегии и упомянул «активную работу с американскими партнерами» для получения полного финансирования.

Euractiv узнал о планах ЕС и Греции заменить российский газ «критским»
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Греция активно закупает американский газ для экспорта Украине (по «вертикальному коридору» — Трансбалканскому маршруту) и другим европейским странам. В ноябре США и Греция заключили 20-летнее соглашение, предусматривающее поставки 700 млн куб. м СПГ с 2030 года.

Этот процесс также совпадает со стремлением США заменить поставки российских энергоносителей в Европу на американские. Как заметил в начале ноября министр энергетики США Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Россия», но теперь эта страна стала отправной точкой для поступления в Европу американского топлива. «Сейчас у нас есть колоссальная возможность вытеснить весь российский газ — каждую молекулу — из Западной Европы», — заявил Райт.

«Эта зима, вероятно, будет самой тяжелой с момента полномасштабного вторжения. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь с поставками газа, нам нужна помощь с поставками для нашей электроэнергетики», — предупредил в начале ноября глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

