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Политика ,  
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Какие пункты пропуска Финляндия решила закрыть. Карта

Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Три из них граничат с Ленинградской областью, один — с Карелией. Где находятся эти пункты — в инфографике РБК

Пункты «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля») будут закрыты в ночь на 18 ноября. Мера продлится минимум до 18 февраля 2024 года.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО. С середины сентября в Финляндию запрещен въезд на машинах с российскими номерами, а с ноября пересечь ее нельзя на велосипедах.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. На время закрытия четырех из них прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища будет сосредоточен на пунктах «Вартиус» и «Салла».

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
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