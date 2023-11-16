В МИД России заявили о невыполнении Молдавией договоренностей по газу

МИД России: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

Фото: moldovagaz.md

Молдавия фактически не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом», которые были достигнуты еще в 2021 году. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в разговоре с «РИА Новости».

«Газпром» и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры в октябре 2021 года. По словам Галузина, тогда российская сторона приняла все предложения Кишинева и не раз демонстрировала готовность учитывать молдавские интересы в газовой сфере.

«По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — отметил он.

Продленный осенью 2021 года договор на пять лет устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Источник ТАСС рассказал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки газа с 1990 года.

Галузин подчеркнул, что отчет Молдавии по аудиту задолженности перед «Газпромом», на который Кишинев ссылается, говоря о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и не может рассматриваться как итоговый документ независимого аудита.

Мнение президента Молдавии Майи Санду, что ее не беспокоит отказ российской компании принять результаты аудита, ничего не меняет, заключил замглавы МИД России.

Санду 14 ноября заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом», поскольку есть доказательства, что он составил не $700 млн, а $9 млн. До этого она говорила, что Россия «хотела быстро обмануть» Молдавию в этом вопросе.



В 2021 году «Газпром» оценил долг республики в $709 млн и потребовал его выплатить. К декабрю 2022 года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки составил $43 млн.