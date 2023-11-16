 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИД России заявили о невыполнении Молдавией договоренностей по газу

МИД России: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года
«Газпром» GAZP ₽166,04 Купить
Фото: moldovagaz.md
Фото: moldovagaz.md

Молдавия фактически не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом», которые были достигнуты еще в 2021 году. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в разговоре с «РИА Новости».

«Газпром» и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры в октябре 2021 года. По словам Галузина, тогда российская сторона приняла все предложения Кишинева и не раз демонстрировала готовность учитывать молдавские интересы в газовой сфере.

«По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — отметил он.

Продленный осенью 2021 года договор на пять лет устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Источник ТАСС рассказал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки газа с 1990 года.

Санду заявила о $9 млн долга Молдавии перед «Газпромом»
Политика
Майя Санду

Галузин подчеркнул, что отчет Молдавии по аудиту задолженности перед «Газпромом», на который Кишинев ссылается, говоря о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и не может рассматриваться как итоговый документ независимого аудита.

Мнение президента Молдавии Майи Санду, что ее не беспокоит отказ российской компании принять результаты аудита, ничего не меняет, заключил замглавы МИД России.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Санду 14 ноября заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом», поскольку есть доказательства, что он составил не $700 млн, а $9 млн. До этого она говорила, что Россия «хотела быстро обмануть» Молдавию в этом вопросе.

В 2021 году «Газпром» оценил долг республики в $709 млн и потребовал его выплатить. К декабрю 2022 года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки составил $43 млн.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Молдавия Россия МИД Газпром договоренности
Материалы по теме
Санду заявила о $9 млн долга Молдавии перед «Газпромом»
Политика
«Газпром» объяснил претензии к аудиту долга Молдавии
Бизнес
Песков назвал ошибкой стремление Санду разрушить связи с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
В Москве начали повышать температуру в батареях Общество, 11:57
Акции Coinbase принесли 40% прибыли крупнейшему пенсионному фонду Кореи Крипто, 11:47
Си Цзиньпин пообещал отправить в США новых панд как посланников дружбы Политика, 11:44
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 11:35
Сергей Гилев рассказал о слабой позиции актера в России Life, 11:33
Основателя сети «Тануки» Орлова объявили в розыск Бизнес, 11:32
В Душанбе назвали дату визита Рахмона в Россию Политика, 11:32
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
В Москве к 2026 году откроют еще семь автомобильных мостов Город, 11:32
Жилье в Болгарии: как купить и сколько стоит Недвижимость, 11:29
«Что люди подумают»: как побороть страх перед чужим мнением Pro, 11:21
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 11:15
«Фонтанка» сообщила о задержании экс-президента «Балтики» Бизнес, 11:13
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 11:11
В Приморье, где перевернулся школьный автобус, произошло еще одно ДТП Общество, 11:11