ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата за получение взятки

ФСБ заподозрила гражданку Польши со статусом дипломата в получении взятки в €20 тыс.

Женщину заподозрили в получении взятки в €20 тыс. за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. При обысках в Подмосковье изъяли 40 тонн контрабандного алкоголя на $2 млн

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Сотрудники ФСБ задержали гражданку Польши — сотрудницу международной организации с дипломатическим статусом, сообщает ведомство. Ее заподозрили в получении взятки в размере €20 тыс. за оформление фиктивных документов для ввоза алкоголя в Россию.

МИД объявил задержанную по имени Малгожата Эва Бокшнайдер «неприемлемым лицом», ей дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

Ведомство также показало видео задержания Бокшнайдер у здания Международного банка экономического сотрудничества. На видео показаны ее документы и справка о том, что женщина возглавляет отдел маркетинговой поддержки управления стратегического планирования банка.

В ФСБ заявили, что обнаружили склад хранения контрабанды. Силовики задержали троих россиян, которых заподозрили в причастности к незаконному ввозу алкоголя в Россию. При обысках были изъяты более 40 тонн контрабандного алкоголя на сумму свыше $2 млн.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанные — жители Москвы. По версии ведомства, двое из них переместили контрабандную партию алкоголя «через таможенную границу Таможенного союза» при помощи фиктивных документов. Часть товара они передали сообщнице для продажи, а оставшуюся — разместили на складе в Подмосковье.

Ведомство завело уголовное дело о контрабанде алкоголя (ч. 2 ст. 200.2) и сбыте товара без маркировки (ч. 6 ст. 171.1). Трое россиян находятся под подпиской о невыезде.