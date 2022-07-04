В Подмосковье двум китайцам дали срок за контрабанду запчастей к Су-27

Граждане Китая обвинялись в том, что пытались купить и вывезти распределитель топлива и термодатчик к истребителю. Свою вину они отрицали, утверждая, что интересовались удобрениями

Истребитель Су-27 (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Химкинский городской суд Московской области приговорил двух граждан Китая к пяти с половиной и шести годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде запчастей к сверхзвуковому истребителю Су-27, передает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Чжао Синь к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Ли Хунляна — к шести годам колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Первоначально против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда вооружения или военного оборудования, совершенная организованной группой), но в приговоре ч. 3 заменили на ч. 2 этой же статьи (то есть их не сочли организованной группой).

О том, что в СК расследуют дело в отношении двух граждан КНР, обвиняемых в контрабанде деталей к Су-27, в октябре 2019 года писала газета «Коммерсантъ». По данным издания, сотрудники ФСБ обнаружили в одной из московских квартир распределитель топлива к Су-27. Хозяин квартиры рассказал, что устройство принадлежит его сожительнице Марине Захаровой, торгующей запасными частями самолетов через интернет. Сама женщина утверждала, что распределитель заказали в 2018 году граждане Китая Чжао Синь и Ли Хунлян, предложив $18 тыс. Женщина вывесила объявление, на которое через некоторое время откликнулся некий Сергей Пауков, представившийся работником предприятия «Агат» из города Гаврилов-Ям в Ярославской области, выпускавшего авиадетали. Захарова купила у него устройство за 540 тыс. руб., а потом переправила его в Китай через Уссурийск в Приморском крае. Однако заказчики заявили, что товар бракованный, и попросили его заменить. За участниками сделки несколько месяцев следили оперативники ФСБ.

В ходе дознания выяснилось, что китайцы помимо распределителя заказали еще «термодатчик капсульный» к тому же истребителю у соучредителя ООО «Мигрант» военного пенсионера Александра Васильева. Васильев рассказал оперативникам, что заказчик — гражданин Китая Чжао Ли. Васильеву предложили поучаствовать в оперативном эксперименте, тот согласился. Он встретился с Чжао Синь и Ли Хунляном в гостинице в Измайлово. Они выплатили пенсионеру аванс $10 тыс., тот пообещал в ближайшее время переправить товар.

По аналогичной схеме прошла встреча с китайцами и у Захаровой, которая также согласилась сотрудничать с ФСБ. Женщина встретилась с заказчиками в одном из московских кафе и вернула им часть платы — $5 тыс. — за бракованный распределитель. Как только те получили деньги, их задержали сотрудники ФСБ.

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Обвиняемые отрицали свою вину, утверждая, что интересовались не запчастями для самолетов, а удобрениями.

В июле 2009 года китаец пытался провезти через границу России деталь от Су-27. Его поймали в пункте пропуска Забайкальск — Маньчжурия. Иностранец вез запчасть под видом насоса.