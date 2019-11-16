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Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Речь идет о докладе о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику. Офис премьера медлит с его публикацией
Марина Литвиненко (Фото: Matt Dunham / AP)

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката вдовы Елену Цирлину.

По словам юриста, в минувшую среду Марина Литвиненко отправила письмо премьеру Британии Борису Джонсону, в котором предупредила, что планирует подать в суд.

«Ответ ожидается в 16:00 19 ноября 2019 года», — приводит слова Цирлиной Reuters. Адвокат добавила, что ее подзащитная будет действовать только в том случае, если к этой дате обеспечит финансирование через сайт по сбору средств CrowdJustice.

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В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России

Ранее Литвиненко заявила The Guardian, что Джонсон не должен препятствовать публикации парламентский доклада о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику, отмечая, что задержка публикации помогает Кремлю и подпитывает подозрения о «циничном» сокрытии информации британским правительством.

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The Times узнала о девяти россиянах в докладе Британии об угрозе России

Доклад межпартийного комитета по разведке и безопасности (ISC) Палаты общин должен был быть опубликован в начале ноября, но Даунинг-стрит медлит с обнародованием документа. Речь идет о парламентском докладе о масштабе и степени угрозы, которую Россия представляет для Великобритании. Оппозиция настаивает, чтобы публикация доклада состоялась перед выборами (намечены на 12 декабря 2019 года), чтобы британцы смогли оценить риски российского вмешательства в британскую политику и узнать о том, как защититься от вмешательства.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Александр Литвиненко, Великобритания, Борис Джонсон
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