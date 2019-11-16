Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Речь идет о докладе о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику. Офис премьера медлит с его публикацией

Марина Литвиненко (Фото: Matt Dunham / AP)

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката вдовы Елену Цирлину.

По словам юриста, в минувшую среду Марина Литвиненко отправила письмо премьеру Британии Борису Джонсону, в котором предупредила, что планирует подать в суд.

«Ответ ожидается в 16:00 19 ноября 2019 года», — приводит слова Цирлиной Reuters. Адвокат добавила, что ее подзащитная будет действовать только в том случае, если к этой дате обеспечит финансирование через сайт по сбору средств CrowdJustice.

Ранее Литвиненко заявила The Guardian, что Джонсон не должен препятствовать публикации парламентский доклада о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику, отмечая, что задержка публикации помогает Кремлю и подпитывает подозрения о «циничном» сокрытии информации британским правительством.