Белоусов предложил создать единого импортера лекарств

Госзакупками зарубежных лекарств должна заняться организация в подчинении Минздрава, считает помощник президента Андрей Белоусов. Она может получить и полномочия по экспорту не имеющих аналогов за рубежом российских лекарств

Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Росфармимпорт

Министерству здравоохранения поручат создать единого поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных закупок, следует из направленного в начале октября письма (есть у РБК) помощника президента Андрея Белоусова Владимиру Путину. Его подлинность подтвердили РБК два источника, близких к администрации президента. На письме стоит резолюция президента «Согласен».

В документе указано, что предварительно Минздрав совместно с Министерством промышленности и торговли проработали указание президента по созданию компании — единственного поставщика зарубежных лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд на сумму до 200 млрд руб. в год. Кроме того, эта же компания должна получить полномочия по экспорту не имеющих аналогов за рубежом российских лекарств на сумму $500 млн ежегодно.

Теперь Минздрав должен подготовить документы, необходимые для работы такого единственного поставщика, в том числе для взаимодействия с регионами. Отдельно будет составлен и перечень лекарств и медизделий, которые будет закупать единственный поставщик. Главным принципом его составления должно стать отсутствие производства этих товаров в России.

По данным DSM Group, в 2016 году объем госзакупок лекарств в России составил 400 млрд руб., а в 2017 году — 447 млрд руб., из них в 2016 году на импортные препараты без аналогов ушло 68,4 млрд руб., а в 2017 году — 83,2 млрд руб. По данным консалтинговой и аналитической компании «Медитэкс», рынок медицинских изделий и в 2016-м, и в 2017 году составил примерно по 230 млрд руб. Долю медизделий, у которых нет производства или аналогов в России, в компании оперативно оценить затруднились.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и попросил Минздрав и Минпромторг уточнить сроки создания единого поставщика. РБК попросил ФАС прокомментировать, насколько появление такого игрока скажется на конкуренции на рынке государственных закупок.

Причины и риски

Ведомства пришли к выводу о необходимости создания единственного поставщика, поскольку из-за большого количества организаций, которые закупают иностранные лекарства для государственных нужд (Минздрав, «Ростех», регионы, больницы и т.д.), цены на одни и те же препараты сильно разнятся. «Кроме того, создаются условия для злоупотреблений, в том числе путем «подстраивания» закупок под конкретных поставщиков (производителей)», — говорится в документе.

Создание такой компании «целесообразно в форме государственной некоммерческой организации в прямом подчинении Минздрава», предлагает помощник президента. Единственный поставщик импортных лекарств мог бы за счет большего объема закупок снизить цену, избавиться от посредников, «минимизировать риски злоупотреблений» и, как следствие, сэкономить бюджет. Еще один плюс от появления единого поставщика — «повышение привязки закупаемых лекарств к протоколам лечения больных и повышению качества медицинской помощи», считает помощник президента.

Желание государства создать такого поставщика объяснимо, полагает директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский. «Это может обеспечить приемлемый уровень цен на импортируемые лекарственные средства, особенно в условиях экономической и политической нестабильности и санкционного давления», — объяснил он.

Но для российских «дочек» иностранных компаний, специализирующихся на оригинальных препаратах, и их дистрибьюторов, появление такого игрока «может стать катастрофой», кроме того, любой монополист на любом рынке не способствует конкуренции и свободному развитию торговли, указывает Крестинский. «Мое глубокое убеждение — создание таких институций можно допустить только в экстренных ситуациях, таких как, например, военное положение», — пояснил он.

​Любая централизация в России должна приветствоваться, потому что «расползание» приводит к хаосу, не согласен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «В регионах везде пляска цен, невыполнение стандартов, каждый регион создает свою систему стандартов. В идеале это предложение должно быть масштабировано вообще на все государственные закупки, а не только на импортные препараты без аналогов», — пояснил он. ​По его мнению, создание игрока действительно приведет к снижению цен, но необходимо прописать такую нормативную базу для его создания, чтобы не пострадали пациенты.