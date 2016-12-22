На фоне задерживания встречи с Помпео в КНДР испытали новое оружие

Ким Чен Ын впервые с ноября прошлого года побывал на испытаниях нового оружия. О каком оружии идет речь, в КНДР не сообщили. Ранее была отложена встреча северокорейских дипломатов с госсекретарем США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел испытания «нового высокотехнологичного оружия». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственный телеканал КНДР Корейское центральное телевидение. Какие-либо подробности о новом оружии телеканал не предоставил.

По его данным, Ким Чен Ын посетил национальной оборонный институт, где и испытывалось новое оружие. Оно разрабатывалось долгие годы и предназначено для «полноценной защиты нашей территории и значительного улучшения боевой мощи» армии, сообщил телеканал.

«Испытание высокотехнологичного оружия прошло успешно, достигнуты все показатели по мощности, заложенные при проектировании», — приводит Yonhap выдержку из эфира.

Это первые с ноября прошлого года испытания оружия в Северной Корее, которые инспектировал Ким Чен Ын. Тогда он присутствовал при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15. С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а сам Ким Чен Ын подписал с президентом США декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. Лидеры двух стран согласились с необходимостью денуклеаризации полуострова, но прогресса в этом вопросе пока достигнуто не было. КНДР ждет от США снятия экономических санкций, Трамп говорил, что с этим не стоит торопиться.

8 ноября северокорейский дипломаты должны были встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, но встреча была отложена из-за неготовности КНДР, объясняла постпред США при ООН Никки Хейли. Она отметила, что встреча переносится на более поздний срок.