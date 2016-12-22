Хейли назвала неготовность КНДР причиной переноса переговоров с Помпео

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала причиной, по которой не состоялись запланированные на четверг, 8 октября, переговоры между северокорейскими дипломатами и госсекретарем США Майком Помпео, неготовность со стороны КНДР, передает Reuters.
По ее словам, никакой серьезной причины переноса встречи нет, просто представители Северной Кореи были не готовы. При этом Хейли уточнила, что встреча будет перенесена на более поздний срок.
Также постпред назвала отношения между Вашингтоном и Пхеньяном «радушными», подчеркнув, что США со своей стороны сделали шаг к новым переговорам. Теперь, как отметила Хейли, соответствующие действия должны предпринять власти КНДР.
В июне в Сингапуре состоялся исторический саммит глав США и КНДР, на котором Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре в Белом доме сообщили о письме от лидера КНДР с предложением провести вторую встречу с американским лидером. Тогда же Трамп рассказал, что он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга» после встречи в Сингапуре.