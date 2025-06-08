Орбан пообещал принять Путина в случае его приезда в Венгрию как подобает
Если президент Владимир Путин приедет в Венгрию, то его примут, как положено, пообещал премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Если он захочет приехать в Венгрию, мы встретим его со всеми подобающими почестями», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.
Отвечая на вопрос, можно ли сравнить премьера с Путиным, Орбан сказал: «Чтобы Венгрию услышали, нам не нужно ни с кем сравниваться. То, что делает Путин, меня не интересует. Меня интересует только мой народ».
Также венгерский политик выразил мнение, что Москва понимает «только язык силы». По словам Орбана, Европе следует «усилить свои позиции в долгосрочной перспективе и достичь стратегического соглашения с Россией».
В прошлом году Орбан встречался с Путиным в июле. Тогда венгерский политик прибыл в Россию в рамках собственной «мирной миссии». За несколько дней до визита он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти поездки вызвали критику на Западе.
Путин отмечал, что в ходе той встречи политики поднимали темы не только украинского кризиса, но и двусторонних отношений — в частности, Путин указывал на падение торгового оборота между странами.
Орбан говорил, что это была его 11-я встреча с Путиным. В декабре прошлого года они также провели телефонный разговор, где тоже говорили об урегулировании конфликта на Украине.
Путин был в Венгрии в 2019 году. Там он провел переговоры с Орбаном и встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, а также посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.
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