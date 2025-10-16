Минобороны сообщило об ударе по газовой инфраструктуре Украины

Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по объектам газовой энергетической структуры Украины. В нем были задействованы ракеты «Кинжал» и беспилотники

Фото: ТАСС

В ночь на 16 октября российские военные нанесли массированный удар, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам газовой энергетической структуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.

Утром 16 октября в Киеве начались аварийные отключения света. По информации «РБК-Украина», они также происходят в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В Черниговской области проходили плановые отключения электричества.

Накануне почти на всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества, мера не затронула только Черниговскую область и подконтрольную Киеву часть Донбасса.

Утром 15 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Власти Днепропетровской области незадолго до этого сообщили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.