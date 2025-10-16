Минобороны сообщило об ударе по газовой инфраструктуре Украины
В ночь на 16 октября российские военные нанесли массированный удар, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам газовой энергетической структуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.
Утром 16 октября в Киеве начались аварийные отключения света. По информации «РБК-Украина», они также происходят в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В Черниговской области проходили плановые отключения электричества.
Накануне почти на всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества, мера не затронула только Черниговскую область и подконтрольную Киеву часть Донбасса.
Утром 15 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Власти Днепропетровской области незадолго до этого сообщили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?