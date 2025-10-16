ABC узнал, что центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни

По соображениям безопасности, пока неизвестно, где именно будет находится центр, и кто его возглавит. Как уточнил ABC News, Трамп уже направил туда 200 военных для координации операции

Фото: Ахмед Закоут / РИА Новости

Командный центр по надзору за восстановлением сектора Газа под руководством США начнет функционировать в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на два официальных американских источника.

Как уточнили собеседники, предварительно ожидается, что командный центр возглавит трехзвездочный генерал США, имя которого публично не раскрывается. Помимо этого, у командующего будет заместитель-иностранец.

Центр расположен на территории Израиля, к северу-востоку от Газы, в месте, которое также не раскрывается общественности. По словам официальных лиц, центр не будет расположен на израильской военной базе, чтобы обеспечить его доступность для официальных лиц из других стран, участвующих в восстановлении Газы.

Американский президент Дональд Трамп уже направил 200 военнослужащих США для координации операции. Подразделения специализируются на транспортировке, планировании, логистике и обеспечении безопасности. Они будут работать вместе с представителями других стран-партнеров, частного сектора и неправительственных организаций.

Источники сообщили, что командный центр начнет работать медленно и в ближайшие дни достигнет того, что военные называют «начальной оперативной способностью».

Ранее представитель ООН Яко Силлиерс оценил стоимость реконструкции сектора Газа в $70 млрд. При этом восстановление территории может занять десятилетия, отметил он.

Готовность участновать в финансировании восстановления Газы выразили США, арабские и европейские государства, добавил Силлиерс. Он не привел подробностей. Как уточнил представитель организации, количество обломков по всей территории Газы оценивают в 55 млн т и приравнивают к 13 египетским пирамидам. Согласно данным Центра спутниковых наблюдений ООН (UNOSAT), около 83% всех строений в секторе Газа получили повреждения.

Лидеры США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».

В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников. Израиль, в свою очередь, освободил 1968 палестинских заключенных. По данным The Times of Israel, ХАМАС передал Израилю тела восьми погибших заложников. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе.