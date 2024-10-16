В Иране заявили о наличии оружия «мощнее ядерного»
Иран обладает оружием мощнее ядерных бомб, заявил в интервью для Iran Watch бригадный генерал, бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.
«В нашем распоряжении есть оружие мощнее ядерных бомб, — сказал он. — Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью».
9 октября иранские депутаты обратились в Высший совет национальной безопасности (Совбез) исламской республики с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить создание ядерного оружия. Поводом стали угрозы Израиля атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана, объяснял депутат Мохаммад Реза Сабагян Бафги.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировали «серьезный и значимый» ответ на иранскую атаку. Издания Axios и The Wall Street Journal писали, что целями еврейского государства могут стать нефтяные и ядерные объекты. Тегеран пригрозил ударить по нефтеперерабатывающим заводам в случае ответных действий ЦАХАЛ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Израиль в желании распространить кризис в регионе, однако, по его словам, республика намерена это предотвратить.
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