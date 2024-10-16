Генерал КСИР: у Ирана есть оружие мощнее ядерного

В Иране заявили о наличии оружия «мощнее ядерного»

Иран обладает оружием, которое «мощнее ядерного», заявил бригадный генерал Эбрахим Ростами. Неделей ранее депутаты обращались в Совбез с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угроз со стороны Израиля

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран обладает оружием мощнее ядерных бомб, заявил в интервью для Iran Watch бригадный генерал, бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.

«В нашем распоряжении есть оружие мощнее ядерных бомб, — сказал он. — Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью».

Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, содержит запрет на создание ядерного оружия, так как его производство считается противоречащим исламу.

9 октября иранские депутаты обратились в Высший совет национальной безопасности (Совбез) исламской республики с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить создание ядерного оружия. Поводом стали угрозы Израиля атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана, объяснял депутат Мохаммад Реза Сабагян Бафги.

В начале месяца Иран осуществил массированную ракетную атаку по территории Израиля. Как уточнял КСИР, ее целью были военные и разведывательные объекты. Атака стала ответной мерой на израильские удары по руководству проиранских группировок. Тегеран счел свои действия обоснованными и успешными.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировали «серьезный и значимый» ответ на иранскую атаку. Издания Axios и The Wall Street Journal писали, что целями еврейского государства могут стать нефтяные и ядерные объекты. Тегеран пригрозил ударить по нефтеперерабатывающим заводам в случае ответных действий ЦАХАЛ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Израиль в желании распространить кризис в регионе, однако, по его словам, республика намерена это предотвратить.