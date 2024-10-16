Дуда объяснил отказ назначать послов тем, что кандидаты окончили МГИМО

Конфликт вокруг назначения послов продолжается с марта, когда новый глава МИД Польши объявил об отзыве кандидатур, предложенных прошлым правительством. Дуда объяснил запрет новых назначений тем, что дипломаты учились в МГИМО

Здание МГИМО (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Польши Анджей Дуда отказывается назначать предложенных правительством послов, поскольку некоторые из них окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который якобы тесно связан с российскими спецслужбами. Об этом Дуда заявил в ходе выступления перед сеймом, передает Rzeczpospolita.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — заявил Дуда, объясняя свое решение блокировать назначения.

По его словам, образовательное учреждение «пронизано российскими спецслужбами» и является «инструментом вербовки ключевых агентов по всему миру».

МИД Польши неоднократно сообщал об увольнении дипломатов, окончивших МГИМО. В феврале прошлого года на тот момент глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что в министерстве не осталось ни одного выпускника российского вуза. В рамках процесса декоммунизации в Польше действует несколько особых законодательных норм. В 1996 году был принят закон «О люстрации», который предполагает увольнение с государственной службы сотрудников, в прошлом связанных с коммунистическими спецслужбами. С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя».

Конфликт между Туском и Дудой продолжается с марта. Тогда глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский решил, что более 50 дипломатов завершат свою миссию, а более десятка кандидатур послов, представленных на утверждение предыдущим руководством, будут отозваны. Однако Дуда воспользовался своим правом вето и отказался утверждать предложенные ему кандидатуры послов.

Туск неоднократно критиковал Дуду в контексте назначений послов. «Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина, и при НАТО является крайне безответственным», — заявил он на прошлой неделе. Премьер также предположил, что ситуация может измениться после президентских выборов, до которых осталось меньше года.