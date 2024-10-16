Дуда объяснил отказ назначать послов тем, что кандидаты окончили МГИМО
Президент Польши Анджей Дуда отказывается назначать предложенных правительством послов, поскольку некоторые из них окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который якобы тесно связан с российскими спецслужбами. Об этом Дуда заявил в ходе выступления перед сеймом, передает Rzeczpospolita.
«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — заявил Дуда, объясняя свое решение блокировать назначения.
По его словам, образовательное учреждение «пронизано российскими спецслужбами» и является «инструментом вербовки ключевых агентов по всему миру».
МИД Польши неоднократно сообщал об увольнении дипломатов, окончивших МГИМО. В феврале прошлого года на тот момент глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что в министерстве не осталось ни одного выпускника российского вуза.
В рамках процесса декоммунизации в Польше действует несколько особых законодательных норм. В 1996 году был принят закон «О люстрации», который предполагает увольнение с государственной службы сотрудников, в прошлом связанных с коммунистическими спецслужбами. С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя».
Конфликт между Туском и Дудой продолжается с марта. Тогда глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский решил, что более 50 дипломатов завершат свою миссию, а более десятка кандидатур послов, представленных на утверждение предыдущим руководством, будут отозваны. Однако Дуда воспользовался своим правом вето и отказался утверждать предложенные ему кандидатуры послов.
Туск неоднократно критиковал Дуду в контексте назначений послов. «Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина, и при НАТО является крайне безответственным», — заявил он на прошлой неделе. Премьер также предположил, что ситуация может измениться после президентских выборов, до которых осталось меньше года.
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