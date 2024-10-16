Кремль оценил отказ Казахстана вступать в БРИКС

Песков: Россия дорожит отношениями с Казахстаном, несмотря на отказ от БРИКС

БРИКС дополняет и «не противоречит универсальному характеру ООН», заявил Песков в ответ на отказ Казахстана вступать в объединение в ближайшее время. В Астане объяснили это решение безальтернативностью всемирной организации

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Россия дорожит отношениями с Казахстаном, однако БРИКС — это не замена ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что властям страны поступают приглашения в БРИКС. Однако, по его словам, Астана воздержится от подачи заявки на вступление в объединение, так как отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».

Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к этой позиции. «Казахстан — наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник. Мы дорожим нашими отношениями. Это первое. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решения о формате своего участия в тех или иных организациях», — сказал пресс-секретарь президента России.

Вместе с тем он подчеркнул, что БРИКС «не является объединением, которое пытается заместить ООН», а наоборот дополняет и «никоим образом не противоречит универсальному характеру» всемирной организации.

БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это межгосударственное неформальное объединение стран. В него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Объединение было создано в 2001 году и изначально называлось БРИК, после присоединения ЮАР в 2011-м его переименовали в БРИКС. В текущем году туда вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, заявку на вступление подали Азербайджан и Турция

«Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань для участия в формате БРИКС+. В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального, международного сотрудничества», — заключил Песков.

22-24 октября 2024 года состоится саммит БРИКС в Казани. Ожидается, что в нем примут участие около 20 тыс. гостей. По словам мэра города Ильсура Метшина, саммит посетят главы свыше 30 государств, генсек ООН и ряд крупных международных организаций.