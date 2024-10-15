FT узнала о дефиците ракет-перехватчиков у ПВО Израиля

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Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков, необходимых для укрепления противовоздушной обороны страны и отражения атак со стороны Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на руководителей отрасли, бывших военных и аналитиков.

Бывшая представительница Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул назвала проблему с этим типом вооружений «серьезной». По ее словам, если Иран нанесет массированную атаку по Израилю и к ударам присоединится ливанская группировка «Хезболла», то «израильская ПВО окажется на пределе».

Гендиректор компании Israel Aerospace Industries, которая производит ракеты-перехватчики «Стрела» для перехвата баллистических ракет, Боаз Леви рассказал FT, что работники предприятия трудятся в три смены. «Некоторые линии работают 24 часа в сутки семь дней в неделю. Наша цель — выполнить все обязательства», — подчеркнул он. Леви признал, что Израилю «необходимо пополнять запасы» вооружения.

«Во время атаки [со стороны Ирана, когда по Израилю выпустили более 100 ракет] 1 октября было ощущение, что ЦАХАЛ сохранила несколько перехватчиков «Стрела» на случай, если Иран даст следующий залп по Тель-Авиву», — отметил Эхуд Эйлам, бывший сотрудник Минобороны Израиля.

Он назвал «вопросом времени» период, когда Израилю придется расставлять приоритеты, где какие ракеты применять.

Как уточняет FT, Израиль использует трехуровневую систему ПВО для отражения атак. Так, система «Железный купол» (Iron Dome) сбивала выпущенные из Газы ракеты малой дальности и беспилотники. «Праща Давида» (David's Sling) перехватывала более тяжелые ракеты, выпущенные из Ливана, а система «Стрела» (Arrow) перехватывала баллистические ракеты из Ирана.

По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль воюет «с осью зла Ирана» на семи фронтах. Речь идет о поддерживаемой Ираном «Хезболле» на севере, ХАМАС — в Газе, хуситах — в Йемене, «террористах» — на Западном берегу и боевиках — в Ираке и Сирии.