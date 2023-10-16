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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израильская разведка поддержала закрытие бюро Al Jazeera

Израильская разведка «Моссад» поддержала закрытие бюро Al Jazeera в стране
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Катарский телеканал Al Jazeera в Израиле обвиняют в подстрекательстве в пользу ХАМАС. Из-за этого местное бюро может быть закрыто
Фото: Imago stock&people / Global Look Press
Фото: Imago stock&people / Global Look Press

Израильская разведка «Моссад» поддержала идею о закрытии бюро телеканала Al Jazeera в стране, сообщает Kan News. Среди причин такого решения — раскрытие журналистами Al Jazeera данных о дислокации израильских военных.

Кроме «Моссад», такую меру поддержали Совет национальной безопасности, МИД страны, глава Минобороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви.

Al Jazeera — международная телекомпания со штаб-квартирой в Катаре. В этой же стране находятся политические лидеры ХАМАС.

Накануне, 15 октября, министр связи Израиля Шлома Кахи заявил, что добивается закрытия бюро телеканала, поскольку он занимается подстрекательством в пользу ХАМАС и подвергает израильских солдат потенциальному нападению из сектора Газа.

Одна из конкретных претензий к Al Jazeera у Израиля появилась после публикации телеканалом вечером в прошлую среду видео, на котором, как утверждалось, боевики ХАМАС по гуманитарным соображениям освободили несколько заложников. Израильские СМИ сообщили, что это видео было записано ранее.

«Al Jazeera пытается изменить общественное мнение о ХАМАС, чтобы минимизировать ущерб», — заявили после появления этого видео в израильской армии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Al Jazeera Моссад Израиль
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