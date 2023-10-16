Израильская разведка поддержала закрытие бюро Al Jazeera
Израильская разведка «Моссад» поддержала идею о закрытии бюро телеканала Al Jazeera в стране, сообщает Kan News. Среди причин такого решения — раскрытие журналистами Al Jazeera данных о дислокации израильских военных.
Кроме «Моссад», такую меру поддержали Совет национальной безопасности, МИД страны, глава Минобороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви.
Al Jazeera — международная телекомпания со штаб-квартирой в Катаре. В этой же стране находятся политические лидеры ХАМАС.
Накануне, 15 октября, министр связи Израиля Шлома Кахи заявил, что добивается закрытия бюро телеканала, поскольку он занимается подстрекательством в пользу ХАМАС и подвергает израильских солдат потенциальному нападению из сектора Газа.
Одна из конкретных претензий к Al Jazeera у Израиля появилась после публикации телеканалом вечером в прошлую среду видео, на котором, как утверждалось, боевики ХАМАС по гуманитарным соображениям освободили несколько заложников. Израильские СМИ сообщили, что это видео было записано ранее.
«Al Jazeera пытается изменить общественное мнение о ХАМАС, чтобы минимизировать ущерб», — заявили после появления этого видео в израильской армии.