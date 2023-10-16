Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина

Байден положительно ответил на вопрос о том, готов ли он в нынешней международной и внутриполитической обстановке идти на второй срок. Своими целями он назвал разрешение кризиса на Ближнем Востоке и подавление Путина

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления президента Владимира Путина, заявил американский лидер Джо Байден в интервью CBS.

Главу государства спросили, готов ли он снова баллотироваться в президенты, учитывая, что в мире произошли два военных конфликта, а в Соединенных Штатах наблюдаются разногласия между исполнительной властью и конгрессом. Байден дал положительный ответ.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — итак, представьте, если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации отношений на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал», — сказал Байден.

Он также отметил, что США способны одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, поскольку являются «самой могущественной нацией в истории мира».

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что политические элиты в США говорят «о своей исключительности», что является продолжением «колониального мышления». «Колониальный подход», как заявил Путин, выражается в требовании Запада сохранять «порядок, основанный на правилах».

«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», — сказал он. По словам главы государства, такой подход подходит тем, кто «сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно».

Нынешний арабо-израильский кризис Путин называл «провалом» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них. По мнению президента, США не учитывали «коренные интересы палестинского народа», прежде всего — необходимость создания независимой Палестины согласно решению ООН.