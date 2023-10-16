 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина

Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден положительно ответил на вопрос о том, готов ли он в нынешней международной и внутриполитической обстановке идти на второй срок. Своими целями он назвал разрешение кризиса на Ближнем Востоке и подавление Путина
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления президента Владимира Путина, заявил американский лидер Джо Байден в интервью CBS.

Главу государства спросили, готов ли он снова баллотироваться в президенты, учитывая, что в мире произошли два военных конфликта, а в Соединенных Штатах наблюдаются разногласия между исполнительной властью и конгрессом. Байден дал положительный ответ.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — итак, представьте, если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации отношений на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал», — сказал Байден.

Он также отметил, что США способны одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, поскольку являются «самой могущественной нацией в истории мира».

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что политические элиты в США говорят «о своей исключительности», что является продолжением «колониального мышления». «Колониальный подход», как заявил Путин, выражается в требовании Запада сохранять «порядок, основанный на правилах».

«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», — сказал он. По словам главы государства, такой подход подходит тем, кто «сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно».

Читайте на РБК Pro
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
«Причесать» мозги: как живет создатель платформы для медитаций Headspace

Нынешний арабо-израильский кризис Путин называл «провалом» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них. По мнению президента, США не учитывали «коренные интересы палестинского народа», прежде всего — необходимость создания независимой Палестины согласно решению ООН.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Владимир Путин
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о «рудиментах колониального мышления» у элит США
Политика
Путин предложил не сравнивать войну Израиля с операцией на Украине
Политика
Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Бренд Soft Silver: выбираем домашний текстиль c серебром РБК Стиль, 10:53
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 10:52
Зампред «БКС Мир инвестиций» — о том, как изменился портрет инвестора Инвестиции, 10:52
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 10:51
Директор проекта SVET — о развитии формата гастрономического театра РБК+, 10:51
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 10:50
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 10:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию Pro, 10:48
МИД назвал дату визита Лаврова в КНДР Политика, 10:47
Израиль объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном Политика, 10:43
Российский защитник в 19 лет забросил первую шайбу в НХЛ Спорт, 10:42
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения новостроек Недвижимость, 10:40
Почему жестикуляция — это суперспособность, пока слабо изученная наукой Pro, 10:27
Акции группы «Астра» взлетели на 95,7% с уровня IPO на Мосбирже Инвестиции, 10:25