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МИД назвал «извращенной фантазией» слова о военных с «виагрой» на Украине

В интервью AFP представитель ООН Прамила Паттен заявила о применении сексуального насилия российскими военными
Прамила Паттен
Прамила Паттен (Фото: Лев Радин / Zuma / Global Look Press)

Заявление представителя ООН Прамилы Паттен в интервью AFP об использовании российскими военными препарата «виагра» для применения сексуального насилия на Украине «выходят за грань разумного» и являются «извращенной фантазией», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Суть сказанного П.Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — сказала она.

По словам Захаровой, в своих суждениях Паттен основывается на данных не признаваемой Россией независимой международной комиссии по расследованию на Украине, которые, по словам же Паттен, проверить сложно. «Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», — сказала представитель российского МИД.

Захарова указала, что похожие «вбросы» использовались во время конфликта в Ливии в 2011 году, когда появлялись сообщения о сексуальном насилии со стороны войск Муаммара Каддафи, которые используют «виагру». «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заявила Захарова.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
сексуальное насилие ООН МИД Мария Захарова Военная операция на Украине
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