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Здание администрации Донецка пострадало при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда в здание городской администрации
Сгорело несколько стоявших рядом гражданских автомобилей. Данных о погибших и пострадавших мирных жителях пока нет

Здание городской администрации Донецка повреждено при обстреле ВСУ, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур», — написал он в телеграм-канале.

По словам мэра, в окнах здания выбиты стекла. Сгорело три стоявших рядом автомобиля (в штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что это гражданские машины). Корреспондент телеканала «Звезда» передает, что были разрушены бетонные конструкции постройки.

О погибших и раненых не сообщается.

Кулемзин добавил, что обстрел Киевского района города продолжается, «по мирным жителям выпущено еще четыре снаряда калибром 155 мм».

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