Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, Полтавской и Черкасской областях Украины

В Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили и почти сразу отменили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях

Воздушную тревогу утром 16 октября объявляли в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях Украины. Во всех этих регионах уже прозвучал отбой тревоги, сообщается в телеграм-каналах местных администраций.

Накануне в Киеве дважды звучали сигналы воздушной тревоги. Тревогу объявляли также в Черниговской и Сумской областях. В ночь на 16 октября сигналы звучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября российские войска стали наносить ракетные удары по украинской территории в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. В результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Их власти сообщали о перебоях с электричеством и водоснабжением.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 15 пострадавших объектов энергосистем уже восстановлены.