В Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 10:12
Володин пообещал, что Дума приоритетно рассмотрит обращения о мобилизации Политика, 10:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:03
Мир охватила «паранойя продуктивности»: что это и как с ней бороться Pro, 10:02
Кредитный рейтинг облигаций и его отсутствие: что нужно знать инвестору Инвестиции, 10:00
Главные Hi-Tech новости: проблемы Chrome, провал iPhone 14 и другое Life, 10:00
В Кургане нашли мертвой пропавшую актрису Ирину Голубниченко Общество, 09:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля Экономика, 09:43
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 09:36
«Это наше Эль-Классико». Как сложится дерби «Спартака» с ЦСКА Спорт, 09:30
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Pro, 09:24
В Донецке заявили о попадании ракеты HIMARS в здание администрации Политика, 09:21
В Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:05
8 книг, действие которых разворачивается в разных городах России Life, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, Полтавской и Черкасской областях Украины
Воздушную тревогу объявили и почти сразу отменили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях

Воздушную тревогу утром 16 октября объявляли в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях Украины. Во всех этих регионах уже прозвучал отбой тревоги, сообщается в телеграм-каналах местных администраций.

Накануне в Киеве дважды звучали сигналы воздушной тревоги. Тревогу объявляли также в Черниговской и Сумской областях. В ночь на 16 октября сигналы звучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября российские войска стали наносить ракетные удары по украинской территории в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. В результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Их власти сообщали о перебоях с электричеством и водоснабжением.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 15 пострадавших объектов энергосистем уже восстановлены.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Киев Киевская область Черниговская область Полтавская область
Материалы по теме
Киевлян попросили сократить потребление электроэнергии на 35–40%
Политика
В центре, на юге и востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
Политика
В пяти регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter