В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

Самой серьезной связанной с мусором кампанией стала серия акций в Архангельской области, направленных против строительства полигона твердых бытовых отходов для мусора из Москвы на станции Шиес. Протесты не прекращаются с конца 2018 года. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках очередной ротации глав регионов, ранее рассказывали источники РБК.

Холдинг «Минченко консалтинг» в своем прошлогоднем докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году» указывал, что экологическая сфера (вывоз мусора, промышленные выбросы, качество атмосферного воздуха, питьевой воды, строительство промышленных объектов и т.п.) имеет серьезнейший протестный потенциал. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями, подчеркивалось в докладе.

Обеспокоенность россиян состоянием окружающей среды далеко не всегда выливается в протесты, но то, что граждан все больше волнуют вопросы экологии, показывают и социсследования, говорит один из близких к Кремлю собеседников.

Как работать с экоповесткой

В Кремле обсуждается несколько вариантов того, как работать с экологической повесткой, говорят все три близких к администрации президента источника. «Есть условно политическая, общественная и государственно-управленческая плоскости», — перечисляет один из них.

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники. Как вариант можно «перезагрузить» уже существующую Российскую экологическую партию «Зеленые», добавляет один из них. Но проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми, сетует еще один близкий к Кремлю источник РБК.

Также обсуждается вовлечение в экологическую повестку парламентских партий, например «Единой России» или «Справедливой России», но у этой идеи есть существенный недостаток — экология не является их «профильной» темой, поэтому качественно заниматься такими вопросами они вряд ли смогут, сходятся во мнении источники РБК.

Если говорить об условно общественном аспекте, то обсуждается возможность предоставления экоактивистам публичных площадок для обсуждения проблем: «Экологические проблемы нельзя замалчивать. С одной стороны — надо давать людям возможность высказываться, с другой — вести с ними диалог», — объясняет один из собеседников. Вынесение проблемы в публичную плоскость дает возможность модерировать ее, добавляет он.

Что касается государственно-управленческой плоскости, то есть нацпроект «Экология», в рамках реализации которого государство может эффективно взаимодействовать с общественниками и экоактивистами, добавляет один из источников.

Тема экологии входит в первую десятку проблем, которые тревожат население, сказала РБК социолог Левада-центра Карина Пипия. Они, конечно, уступают по значимости проблемам неравенства и бедности, но в последние годы обеспокоенность проблемой ухудшения окружающей среды растет, замечает Пипия. По ее мнению, на это есть несколько причин: тренд на экологичность добирается и до России, а внутренняя политика так или иначе касается экологической повестки — например, «мусорная» реформа и протесты против ее возможных последствий. «Кроме того, некоммерческий сектор активно развивается в этой сфере, и государство, видимо, пытается возглавить растущий запрос на экологичность, маркируя в том числе экологические НКО как «хорошие», получающие поддержку и гранты, и иностранных агентов», — заключила социолог.

Согласно опросам Левада-центра, в августе 2019 года проблема ухудшения состояния окружающей среды стояла на седьмом месте — ее упоминали 24% респондентов, хотя еще в августе 2017 года о ней говорили только 14%. В августе 2018 года экологию в качестве наиболее волнующих проблем называли рекордные за время опросов 25%.

Экологические проблемы, вопросы среды обитания постепенно становятся главными для людей, считает политтехнолог Григорий Казанков: «Люди все чаще начинают рассуждать, а зачем нужны телевизор или автомобиль, если вокруг твоего дома все плохо? Они привыкают думать о здоровье, пока здоровы, а не когда серьезно заболели». В последние годы эта тенденция стала все более заметной, поэтому совершенно естественно, что власть задумывается о работе с экоповесткой, считает эксперт. «Нельзя работать с общественным сознанием, не касаясь экологии», — резюмирует он.