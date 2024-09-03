Politico узнало о «гендерном» требовании Фон дер Ляйен к странам ЕС

Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, в том числе отвечающий за разработку законов. Фон дер Ляйен переизбрали главой ЕК в июле. По данным Politico, теперь она требует от стран ЕС выдвигать больше женщин на посты в ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен давит на отдельные страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола для соблюдения гендерного равенства, сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

«Урсула фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины», — говорится в статье.

По словам трех дипломатов ЕС, фон дер Ляйен оказывала давление по меньшей мере на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению. Она также призывала выдвигать двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в дальнейшем выбрать между кандидатами. В то же время другие источники издания отмечают, что европейские страны игнорируют призывы главы ЕК, таким образом «бросая вызов ее власти». Так, один из дипломатов заявил, что премьер Мальты Роберт Абела не заменит уже выбранного кандидата от страны на женщину, чтобы «не подрывать свой авторитет».

Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет соблюсти гендерное равенство в новом составе Еврокомиссии, она таким образом провалит одну из своих целей, заявленных несколько месяцев назад на европейских выборах.

Выборы в Европарламент, прошедшие в июне, запустили процесс обновления всех европейских структур, включая Еврокомиссию. Сначала лидеры ЕС определились с ключевыми назначениями в архитектуре союза, в том числе проголосовали за переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая занимала эту должность с 2019 года. 18 июля ее кандидатуру большинством голосов поддержали европарламентарии, что позволило ей приступить к подбору новых еврокомиссаров.

Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. Совместно с этими структурами комиссия также устанавливает приоритеты в расходах объединения. Кроме того, Еврокомиссия представляет все страны союза в международных органах и состоит из 27 членов (еврокомиссаров) от каждой страны — члена блока. Глава комиссии определяет, за какую сферу отвечает каждый из еврокомиссаров — от бюджетных вопросов до образования.

В этом году по инициативе фон дер Ляйен в комиссии появится новая должность — еврокомиссар по обороне, в чьи задачи будет входить координация работы по наращиванию потенциала оборонной промышленности ЕС (прежде ответственным за эту сферу, в том числе за согласование поставок оружия Украине, был еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон).

Фон дер Ляйен также предложила обеспечить гендерный баланс в Еврокомиссии, призвав выдвигать больше женщин на пост еврокомиссаров. В июле она направила соответствующее письмо всем 27 странам союза. Однако, как сообщает The Guardian, европейские столицы в большинстве своем проигнорировали пожелание фон дер Ляйен. По информации издания, доля женщин в новой Еврокомиссии составит 22–26%, в то время как в предыдущем составе — 44%.