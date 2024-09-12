ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

ТАСС узнал о подозрении на еще одну взятку в деле генерала Кузнецова

Юрий Кузнецов (Фото: Министерство обороны России)

В деле главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что гендиректор краснодарской компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян мог дать Кузнецову взятку. 10 сентября Григоряна задержали по подозрению в хищении 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища (КВВУ).

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства», — уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова могут возбудить еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о ее даче.

Кузнецова задержали 13 мая. У него конфисковали более 100 млн руб., а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает вину.

По данным следствия, Кузнецов получил взятку в виде земельного участка и дома в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна. Тот предложил сделку взамен на заключение контракта по оказанию гостиничных услуг КВВУ на сумму более 372 млн руб.

Это произошло в то время, когда Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России. Его назначили на эту должность в мае 2010 года, через 13 лет он стал руководителем Главного управления кадров Минобороны.