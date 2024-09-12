 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

ТАСС узнал о подозрении на еще одну взятку в деле генерала Кузнецова

ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки
Сюжет
Аресты генералов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Министерство обороны России)

В деле главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что гендиректор краснодарской компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян мог дать Кузнецову взятку. 10 сентября Григоряна задержали по подозрению в хищении 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища (КВВУ).

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства», — уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова могут возбудить еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о ее даче.

Суд арестовал имущество дочери генерал-лейтенанта Кузнецова
Общество
Юрий Кузнецов

Кузнецова задержали 13 мая. У него конфисковали более 100 млн руб., а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает вину.

По данным следствия, Кузнецов получил взятку в виде земельного участка и дома в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна. Тот предложил сделку взамен на заключение контракта по оказанию гостиничных услуг КВВУ на сумму более 372 млн руб.

Это произошло в то время, когда Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России. Его назначили на эту должность в мае 2010 года, через 13 лет он стал руководителем Главного управления кадров Минобороны.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Юрий Кузнецов Минобороны взятка
Материалы по теме
СК отказался допросить сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелей
Политика
Защита обжаловала арест генерала Муминджанова по делу о взятке
Политика
ТАСС раскрыл материалы дела умершего в СИЗО бизнесмена из дела генерала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Bloomberg узнал о просьбе США к Киеву представить план ударов по РоссииПолитика, 10:20
Более 350 студентов бизнес-курсов попросили отпустить Шабутдинова из СИЗООбщество, 10:15
Три вещи, которые не стоит делать при личном банкротствеPro, 10:11
В Мурманской области второй день подряд ограничили работу двух аэропортов⁠Политика, 10:07
Как трансформировался сектор технологических стартапов в РоссииРБК+, 10:04
«Ведомости» узнали, кто может возглавить РосмолодежьПолитика, 10:03
Стала известна причина смерти Николая СванидзеОбщество, 09:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Американке вручили медаль на премии MTV после отнятой бронзы на ОлимпиадеСпорт, 09:53
«Промолчать могу, соврать — нет»: история Николая СванидзеОбщество, 09:45 
Мужа Блиновской задержали в зоне военной операцииОбщество, 09:44
Жесткой просадки избежали: что будет с рынком жилья без льготной ипотекиPro, 09:42
На журналиста Сергея Лойко завели уголовное делоОбщество, 09:40
Вырастут или упадут: девять факторов, влияющих на стоимость новостроекНедвижимость, 09:30
Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрамиНациональные проекты, 09:30