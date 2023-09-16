Штат украинских военных СМИ сократят из-за нехватки бойцов, заявила замминистра обороны Маляр, уточнив, что это затронет онлайн-медиа

Украина сократит штат военных СМИ из-за нехватки бойцов. О таких планах сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр на конференции для работников медиа.

«Это будет онлайн-СМИ, мы обязаны перерегистрироваться и реорганизоваться уже сейчас. 144 человека обеспечивают работу, которую может обеспечить гораздо меньшее количество людей. Государство потратило на это деньги. В основном это люди с высокими воинскими званиями в период нехватки людей на фронте. Очень хорошо, что мы его реформируем и оптимизируем», — сказала она (цитата по «Детектор Медиа»).

Маляр отметила, что государственные СМИ для Минобороны являются «определенной площадкой, которая должна быть доступна» в период боевых действий.

«У нас есть зоны, куда мы можем допускать только военных корреспондентов с государственной тайной. У нас было военное телевидение на YouTube, которое создавало контент для 5 телеканалов. Теперь оно будет творить для себя. Нам также нужна помощь ваших мобилизованных коллег, и для этого для них должны быть созданы какие-то должности», — рассказала она.

В декабре прошлого года Украина приняла закон о медиа, который необходим для вступления страны в Евросоюз. Документ призван регулировать деятельность радио, прессы, телевидения, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно документу Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наделяется функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. Документ ввел понятие «онлайн-медиа», для которых предусмотрена добровольная регистрация. Суд может принять решение о запрете такого СМИ, если за месяц оно допустит четыре грубых нарушения.

Нацсовет может временно запретить распространение информации онлайн-медиа без решения суда, но, как отметили авторы документа, эта норма будет применена исключительно для незарегистрированных ресурсов. Также Нацсовет отменит регистрацию медиа, если среди владельцев будут обнаружены связанные с Россией лица.

Международная федерация журналистов призывала пересмотреть этот закон, отмечая, что он может создать «системные проблемы для демократии на Украине, поскольку расширяет государственный контроль над СМИ».

23 марта Центральная телерадиостудия Минобороны Украины получила спутниковую лицензию на бренд «Армейское телевидение» сроком на 10 лет. Представлявший канал украинский журналист Илларион Павлюк тогда сказал, что новое медиа должно «развеять туман войны». Он отмечал, что контент будут создавать работники СМИ, служащие в ВСУ: «Наша задача — объединить безопасность и эффективную информацию».