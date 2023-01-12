Федерация журналистов призвала Киев пересмотреть закон о контроле за СМИ

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Международная федерация журналистов (IJF) призвала Украину пересмотреть новый закон «О медиа». По мнению федерации, он угрожает свободе и плюрализму СМИ.

«Мы крайне обеспокоены уклоном в авторитаризм украинского правительства по отношению к СМИ и журналистам», — заявил генеральный секретарь организации Антони Белланже. Он добавил, что, хотя украинское законодательство старается соответствовать европейским стандартам, законопроект о медиа «может создать системные проблемы для демократии на Украине, поскольку расширяет государственный контроль над СМИ».

Белланже призвал правительство внести в закон правки и привлечь к обсуждению журналистов и медиа. «Демократия не может существовать без независимой журналистики», — уверен он.

13 декабря 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о медиа, за который проголосовали 299 депутатов. Такой закон необходим для вступления страны в Евросоюз. Документ призван регулировать деятельность радио, прессы, телевидения, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон.

Согласно документу Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наделяется функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. Документ вводит понятие «онлайн-медиа», для которых предусмотрена добровольная регистрация. Суд может принять решение о запрете такого СМИ, если за месяц оно допустит четыре грубых нарушения.

Национальный совет может временно запретить распространение информации онлайн-медиа без решения суда, но, как отметили авторы документа, эта норма будет применена исключительно для незарегистрированных ресурсов. Также Нацсовет отменит регистрацию медиа, если среди владельцев будут обнаружены связанные с Россией лица.

Кроме того, законом определяются особенности правового регулирования деятельности медиа в условиях военных действий. Канал «Рада» стал государственным и должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций канал обязан выкладывать записи в день проведения заседания.

С критикой нового закона выступил Союз журналистов Украины. Секретарь союза Сергей Лямец заявлял, что проблема украинской власти состоит в том, что у нее «нет своего медиаресурса». «Они [власти] решили принять особый уголовный кодекс для медиа и, используя страх наказания, заставить СМИ говорить о Зеленском или хорошо, или никак», — заявил Лямец.