Минобороны Украины обвинило СМИ в ударах по 82-й бригаде ВСУ

По 82-й бригаде ВСУ было нанесено пять авиаударов после того, как в СМИ появилась информация о ее местоположении, заявили в Минобороны Украины. Ранее власти Запорожской области сообщили о «перемалывании» резервов ВСУ под Работино

Анна Маляр (Фото: annamaliar / Telegram)

Информация в СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиационным ударам по ней. Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написала она.

Маляр напомнила, что публикация данных о перемещении или расположении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее, 18 августа, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Несколькими днями ранее он писал, что 82-я и 46-я бригады являются «последними крупными резервными подразделениями» ВСУ. По данным Экса, 82-я бригада укомплектована бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

О том, что на данном направлении ВСУ задействовали свои основные резервы, включая 82-ю десантно-штурмовую бригаду стратегического резерва, также сообщал Business Insider.

Работино — село в Пологовском районе Запорожской области, находящееся под контролем российских военных. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 21 августа сообщил, что ВСУ задействовали свои основные резервы в боях за Работино. Он отметил, что по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, «включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500».

«Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступления», — добавил он.

Рогов отметил, что ВСУ несколько раз предпринимали попытки закрепиться на севере Работино, но были оттуда выбиты.