На Украине нашли второго убитого британца, воевавшего в ВСУ

На Украине обнаружили тело британского наемника Дэниела Берка, пропавшего 11 августа, пишет The Times. Неделей ранее Би-би-си сообщила об обнаружении тела другого британца — Джордана Чедвика, он был найден связанным в водоеме

Дэниел Берк (Фото: из личного архива Daniel Burke)

Украинская полиция в подконтрольной Киеву части Запорожскй области обнаружила тело военнослужащего из Британии Дэниела Берка, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ, пишет The Times. В настоящее время дело квалифицируется по ст. 15 УК Украины «Умышленное убийство», судебно-медицинская экспертиза и экспертиза ДНК продолжаются.

В полиции сообщили изданию, что тело мужчины, предположительно Берка, было обнаружено «в одном из населенных пунктов Запорожской области».

Как отмечает The Times, с просьбой расследовать исчезновение его сына, пропавшего в середине августа, к британским властям обратился отец Берка. По данным газеты, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе в Афганистане. Затем отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в России). В 2022 году он приехал на Украину, организовав собственное подразделение «Темные ангелы», однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из зоны боевых действий.

Это уже второй британец, найденный убитым на Украине за последнюю неделю. Ранее Би-би-си сообщала об обнаружении тела 31-летнего Джордана Чедвика из Ланкашира, служившего шотландским гвардейцем в британской армии в 2011–2015 годах. Его нашли мертвым в водоеме со связанными руками.

Через три дня после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли этой весной в Минобороны Украины, однако The New York Times называла эту цифру завышенной.



Российские власти считают иностранных добровольцев, воюющих за ВСУ, наемниками. По данным российского Минобороны на июль, с начала военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева привлечено свыше 11,6 тыс. иностранцев из 84 государств. В ведомстве утверждали, что по состоянию на 30 июня подтверждено уничтожение более 4,8 тыс. наемников, еще примерно столько же сбежали с территории Украины.