 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Суд увеличил сумму залога Коломойскому больше чем в семь раз Политика, 03:12
Единоросс Кастюкевич объяснил отказ от мандата депутата Госдумы Политика, 02:57
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа Политика, 02:36
Ретейлеры рассказали о спросе на iPhone 15 после открытия предзаказов Технологии и медиа, 02:11
США в три раза нарастят объем выпуска боеприпасов для Украины Политика, 02:01
В торговом центре Петербурга произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м Общество, 01:32
Депутата Рады Нестора Шуфрича арестовали по подозрению в госизмене Политика, 00:57
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Делимобиль» предупредил о рисках для бизнеса из-за сбоев с геолокацией Бизнес, 00:51
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Египетская сила: почему «тестя принцессы Дианы» считают самозванцем Pro, 00:00
Убытки «Спартака» и рекорды «Зенита». Главное о трансферах клубов РПЛ Спорт, 00:00
Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам за отказ от зерна Политика, 15 сен, 23:56
«Роскосмос» назвал сроки расследования крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 15 сен, 23:26
Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии Политика, 15 сен, 23:21
Политика ,  
0 

Единоросс Кастюкевич объяснил отказ от мандата депутата Госдумы

Депутат Госдумы Кастюкевич сдал мандат ради работы в Херсонской области
Игорь Кастюкевич заявил, что намерен продолжить работу в Херсонской области, где он возглавляет региональное отделение партии. По словам источника РБК, он может стать сенатором от регионального Заксобрания
Игорь Кастюкевич
Игорь Кастюкевич (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич («Единая Россия») сообщил, что решил покинуть нижнюю палату парламента ради работы в Херсонской области. Предполагается, что Кастюкевич может стать сенатором от регионального Заксобрания, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Партаментарий, объясняя решение досрочно сложить с себя полномочия, написал в своем телеграм-канале, что «не может поступить иначе. «Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести», — говорится в его заявлении

Кастюкевич с декабря 2022 года возглавляет отделение «Единой России» в Херсонской области. Оно было создано через несколько месяцев после референдума, по итогам которого Россия присоединила к себе этот регион. Украина и большинство стран считают решение нелегитимным, а Москва называет вопрос территориальной принадлежности области закрытым.

В сообщении партии говорится, что он останется работать в регионе и «продолжит помогать в ее [области] интеграции и реализации регионального блока народной программы».

Кастюкевич в ходе прошедших выборов был избран в заксобрание Херсонской областной думы. Выборы проходили только по партийным спискам. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 74,86% голосов, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,03%. Итоговую явку в региональном избиркоме оценили в 65,14%.

Накануне, 15 сентября, в Госдуму внесли проект постановления о сложении депутатских полномочий Кастюкевича. Нижняя палата рассмотрит этот вопрос 19 сентября.

Читайте на РБК Pro
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде

В тот же день в Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата от «Единой России» Сергея Сокола, который снял с выборов главы Хакасии свою кандидатуру после госпитализации. Источники РБК сообщали, что он может стать спикером Верховного совета республики.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Наталья Галимова Наталья Галимова
Единая Россия Госдума депутат мандат Херсонская область