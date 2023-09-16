Единоросс Кастюкевич объяснил отказ от мандата депутата Госдумы

Игорь Кастюкевич заявил, что намерен продолжить работу в Херсонской области, где он возглавляет региональное отделение партии. По словам источника РБК, он может стать сенатором от регионального Заксобрания

Игорь Кастюкевич (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич («Единая Россия») сообщил, что решил покинуть нижнюю палату парламента ради работы в Херсонской области. Предполагается, что Кастюкевич может стать сенатором от регионального Заксобрания, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Партаментарий, объясняя решение досрочно сложить с себя полномочия, написал в своем телеграм-канале, что «не может поступить иначе. «Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести», — говорится в его заявлении

Кастюкевич с декабря 2022 года возглавляет отделение «Единой России» в Херсонской области. Оно было создано через несколько месяцев после референдума, по итогам которого Россия присоединила к себе этот регион. Украина и большинство стран считают решение нелегитимным, а Москва называет вопрос территориальной принадлежности области закрытым.

В сообщении партии говорится, что он останется работать в регионе и «продолжит помогать в ее [области] интеграции и реализации регионального блока народной программы».

Кастюкевич в ходе прошедших выборов был избран в заксобрание Херсонской областной думы. Выборы проходили только по партийным спискам. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 74,86% голосов, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,03%. Итоговую явку в региональном избиркоме оценили в 65,14%.

Накануне, 15 сентября, в Госдуму внесли проект постановления о сложении депутатских полномочий Кастюкевича. Нижняя палата рассмотрит этот вопрос 19 сентября.

В тот же день в Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата от «Единой России» Сергея Сокола, который снял с выборов главы Хакасии свою кандидатуру после госпитализации. Источники РБК сообщали, что он может стать спикером Верховного совета республики.