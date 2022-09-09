На драматурга Дурненкова и критика Давыдову завели дела о фейках об армии

Административные дела связаны с их публикациями в соцсетях. Дурненков и Давыдова находятся за пределами России

Марина Давыдова (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

В Тверском суде зарегистрировали дела по административной статье о дискредитации российской армии, заведенные в отношении театрального критика, главного редактора журнала «Театр.» Марины Давыдовой и драматурга Михаила Дурненкова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Согласно данным картотеки, дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП зарегистрированы 8 сентября. По этой части грозит штраф до 50 тыс. руб.

Как уточняется на сайте издания «Театр.», Давыдова получила телеграмму с просьбой явиться в здание прокуратуры для вынесения постановления об административном деле 18 августа. Давыдова отметила, что не собирается «что-то доказывать в суде», а также возвращаться в Россию.

В разговоре с РБК критик назвала дело против себя «административным нонсенсом». «Петиция была написала 24 февраля. То есть до того момента, как вышел закон о дискредитации», — заявила Давыдова. По ее словам, «никакой дискредитации армии в петиции нет». «Там вообще нет слова «армия», — заявила критик.

Ранее Давыдова сообщила в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России), что спустя несколько часов после публикации петиции 24 февраля ей стали поступать угрозы по телефону и электронной почте, а спустя несколько дней на двери ее квартиры нарисовали белой краской букву Z. После этого Давыдова покинула страну.

Дурненков заявил РБК, что не будет обжаловать возбуждение дела и находится не в России. «Для обжалования дела надо видеть какой-то смысл в действиях российского суда или иметь надежду на правосудие. Поскольку ни того, ни другого за собой не замечаю, то и предпринимать по данному поводу ничего не собираюсь», — заявил драматург.

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Дурненков опубликовал пост о российской армии в апреле. После этого глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выпустил заявление, в котором осудил слова драматурга и отметил, что находиться в объединении он больше не может. Школа-студия МХАТ, где он преподавал драматургию, расторгла с ним контракт. «Театр.» писал, что спектакли Дурненкова исчезли из афиши театра «Практика». На сайте «Сатирикона» убрали его имя из афиши спектакля «Р», автором которого он является. В конце месяца более 120 театральных деятелей опубликовали письмо в поддержку Дурненкова.

Дурненков в 2019 году получил премию «золотая Маска» за пьесу «Утопия», поставленную в Театре наций. Написал более 20 пьес, в том числе «За­повед­ник», «(Са­мый) лег­кий спо­соб бро­сить ку­рить», «Куль­тур­ный слой».