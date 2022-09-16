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Киргизия сообщила об обстреле аэропорта и инфраструктуры Баткена

Таджикистан применил ракетные системы залпового огня для стрельбы по городу Баткену на западе Киргизии, а также обстрелял местный аэропорт. Столкновения в приграничных районах двух стран не прекращались с ночи
Фото: n_rajabov / TikTok
Фото: n_rajabov / TikTok

Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткена, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram.

«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня», — говорится в заявлении ведомства. Повреждена гражданская инфраструктура города.

Таджикские военнослужащие также заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, сообщила погранслужба в сводке по данным на 12:00 мск (14:00 по местному времени).

Киргизская погранслужба также заявила о «больших потерях» среди гражданского населения Таджикистана из-за того, что военные там используют тактику «живого щита», открывая огонь из приграничных сел и вызывая тем самым ответный огонь со стороны Киргизии.

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Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

О перестрелке с пограничниками Таджикистана Киргизия сообщала 14 сентября, а также в ночь на 16 сентября. Столкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области Киргизии и в Исфаринском и Гафуровском (граничит с Лейлекским) районах Согдийской области Таджикистана.

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Утром 16 сентября стороны договорились прекратить огонь, однако погранслужба Киргизии заявила о применении Душанбе ракетных систем залпового огня и авиации. Таджикистан, в свою очередь, заявил о том, что «все виды тяжелого вооружения» применяет Киргизия.

Стороны обвинили друг в друга нарушении перемирия, а также в использовании вооруженных групп людей в форме без опознавательных знаков. Киргизия сообщала о 31 пострадавшем в результате перестрелки, Таджикистан официальные сведения о погибших или пострадавших не приводил. Местное агентство Asia Plus со ссылкой на источники также сообщало об 11 раненых пограничниках и одном погибшем.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Киргизия Таджикистан обстрел
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