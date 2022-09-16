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Папа Франциск назвал Запад «самым большим кладбищем человечества»

Папа римский Франциск назвал Запад «самым большим кладбищем человечества»
Западные страны идут по ложному пути, считает папа римский. В частности, он указал, что Испания и Италия нуждаются в людях, но Запад по какой-то причине не проводит политику интеграции мигрантов
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Запад идет по ложному пути и не может служить образцом, считает папа римский Франциск. Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Верно, Запад вообще в данный момент не является примером образцовости <...>. Запад пошел по ложному пути. Возьмем, к примеру, социальную несправедливость», — сказал понтифик, отвечая на вопрос, считает ли он, что Запад находится в состоянии упадка и ему грозит потеря ценностей.

Он назвал Запад «самым большим кладбищем не в Европе, человечества». По его словам, Испания и Италия нуждаются в людях. «Но почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил папа Франциск.

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Папа римский Франциск

13 сентября глава католической церкви прибыл в Нур-Султан, где пробыл три дня. Франциск стал вторым папой, посетившим республику после Иоанна Павла II. Тот приезжал туда 21 год назад, через несколько дней после терактов 11 сентября.

Папа римский, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, призвал страны взять на себя обязательство «больше, чем прежде, настаивать на необходимости разрешения конфликтов не с помощью силовых способов, таких как оружие и угрозы, а с помощью единственных средств, благословленных небом и достойных человека, — контактами, диалогом и терпеливыми переговорами».

Кроме того, по его словам, государства должны больше размышлять над причинами конфликтов. «Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?» — отметил он. В пример понтифик привел военные действия на Украине, конфликты между Азербайджаном и Арменией, между Эритреей и Эфиопией, а также в Сирии и Мьянме.

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