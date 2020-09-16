Глава Еврокомиссии предложила ввести в ЕС минимальную зарплату

Обещание ввести минимальную заработную плату в ЕС Урсула фон дер Ляйен давала, еще когда баллотировалась на пост главы Еврокомиссии. Конкретный размер зарплаты она не назвала

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Государства Европейского союза (ЕС) получат в скором времени предложения от Еврокомиссии (ЕК) по фиксации уровня минимальной заработной платы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с первой программной речью о ситуации в ЕС, сообщает Reuters.

«Комиссия представит предложения для поддержки государств-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все должны иметь возможность получать минимальную зарплату», — сказала фон дер Ляйен.

Минимальная заработная плата в странах ЕС в июле 2020 года колебалась от €312 в месяц в Болгарии до €2142 в месяц в Люксембурге.

Обещание добиваться гарантированной минимальной заработной платы на всей территории Евросоюза фон дер Ляйен давала еще в 2019 году, когда она была номинирована на пост главы Еврокомиссии. Как писал Reuters, такими мерами она хотела склонить на свою сторону «социалистических и либеральных парламентариев».

Кроме того, фон дер Ляйен обещала, что поддержит сокращение выбросов углекислого газа в ЕС до 55% к 2030 году и будет бороться за введение налога на углеродный след. В ее программе также значились пересмотр миграционного законодательства и контроль за соблюдением верховенства права в государствах ЕС.