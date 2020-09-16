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Политика ,  
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Глава Еврокомиссии предложила ввести в ЕС минимальную зарплату

Обещание ввести минимальную заработную плату в ЕС Урсула фон дер Ляйен давала, еще когда баллотировалась на пост главы Еврокомиссии. Конкретный размер зарплаты она не назвала
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Государства Европейского союза (ЕС) получат в скором времени предложения от Еврокомиссии (ЕК) по фиксации уровня минимальной заработной платы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с первой программной речью о ситуации в ЕС, сообщает Reuters.

«Комиссия представит предложения для поддержки государств-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все должны иметь возможность получать минимальную зарплату», — сказала фон дер Ляйен.

Минимальная заработная плата в странах ЕС в июле 2020 года колебалась от €312 в месяц в Болгарии до €2142 в месяц в Люксембурге.

Обещание добиваться гарантированной минимальной заработной платы на всей территории Евросоюза фон дер Ляйен давала еще в 2019 году, когда она была номинирована на пост главы Еврокомиссии. Как писал Reuters, такими мерами она хотела склонить на свою сторону «социалистических и либеральных парламентариев».

Кроме того, фон дер Ляйен обещала, что поддержит сокращение выбросов углекислого газа в ЕС до 55% к 2030 году и будет бороться за введение налога на углеродный след. В ее программе также значились пересмотр миграционного законодательства и контроль за соблюдением верховенства права в государствах ЕС.

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Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ЕС готовится ввести трансграничный углеродный налог для товаров с высоким углеродным следом. Пока его параметры не ясны. По данным KPMG, Европа — самый крупный регион сбыта российских товаров, на нее приходится 46% экспорта. Налог может обойтись российским производителям в сумму от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года (в оптимистичном сценарии налог вводится с 2028 года, в пессимистичном — с 2022 года). В лучшем сценарии больше других отраслей пострадают поставщики газа, никеля и меди: выбросы углерода при производстве их продукции превышают европейский бенчмарк в два-три раза.

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу обеспечения долгосрочных интересов России заявил, что трансграничное углеродное регулирование (ТУР) способно нанести ущерб базовым отраслям российской промышленности: черной и цветной металлургии, химической отрасли, энергетике, может значительно сократиться потребление российской нефти и угля. Он отметил, что к инициативе введения налога сдержанно относятся в Германии, а также «без восторга» — в США и КНР.

Урсула фон дер Ляйен была одним из лидеров Христианско-демократического союза Германии, занимала посты министра по делам семьи, министра труда и общественных дел и министра обороны в разных составах правительства Ангелы Меркель, в декабре 2019 года фон дер Ляйен была избрана 13-м председателем Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти Европейского союза.

Автор: Владислав Гордеев
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