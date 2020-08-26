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Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

Россия может поддержать предприятия, которые больше всего пострадают от введения европейского трансграничного углеродного налога. Совбез не исключает и принятия мер «внешнего реагирования»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования на случай введения углеродного налога в ЕС, но будет готова к переговорам по этой теме на разных площадках, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу обеспечения долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС (его цитирует «Интерфакс»).

«Подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений или комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений», — заявил Медведев. По его словам, «надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли, в случае если такие решения вступят в силу». Речь идет о поддержке «и внутри страны, и, может быть, опять же [мерах] внешнего реагирования».

Риски введения пограничных углеродных механизмов в ЕС уже обсуждались в правительстве. По итогам апрельского совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко ведомствам (включая Минэкономики, МИД, Минпромторг и Минэнерго) до 1 октября 2020 года поручено представить правительству предложения «по минимизации рисков российских производителей углеродоемкой продукции», писал «Коммерсантъ».

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Бизнес
Фото: Сергей Пономарев / AP

ЕС готовится ввести трансграничный углеродный налог для товаров с высоким углеродным следом. Его параметры пока не ясны, но для России это важный вопрос. По данным KPMG, Европа — самый крупный регион сбыта российских товаров, на нее приходится 46% экспорта. В 2019 году Россия экспортировала в страны ЕС продукцию на $189 млрд, следует из статистики ФТС.

В результате налог может обойтись российским производителям в сумму от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года (в оптимистичном сценарии налог вводится с 2028 года, в пессимистичном — с 2022 года), оценивали эксперты KPMG. В лучшем сценарии больше других отраслей пострадают поставщики газа, никеля и меди: выбросы углерода при производстве их продукции превышают европейский бенчмарк в два-три раза.

По словам Медведева, трансграничный углеродный налог (ТУР) способен нанести ущерб базовым отраслям российской промышленности: черной и цветной металлургии, химической промышленности, энергетике, может значительно сократиться потребление российской нефти и угля. По его словам, к инициативе введения налога сдержанно относятся в Германии, а также «без восторга» — в США и КНР.

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По словам чиновника, Россия будет вести переговоры с партнерами, чтобы защитить свои интересы. Первые, пока неофициальные, консультации между Россией и ЕС по вопросу введения ТУР пройдут уже 8 сентября, сообщал «Коммерсантъ». Организатором со стороны ЕС выступает European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (исследовательский центр, работу которого поддерживают правительства Германии и Франции, а также ряд европейских энергетических, металлургических, химических и цементных компаний), с российской — РСПП и Институт проблем естественных монополий.

Россия разрабатывает собственное углеродное законодательство, в том числе соответствующий законопроект. Правительство пока не утвердило документ, но, по словам экспертов, он носит декларативный характер.

Автор: Алина Фадеева
Теги: климат, Дмитрий Медведев, Евросоюз
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