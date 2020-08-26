Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

Россия может поддержать предприятия, которые больше всего пострадают от введения европейского трансграничного углеродного налога. Совбез не исключает и принятия мер «внешнего реагирования»

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Россия должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования на случай введения углеродного налога в ЕС, но будет готова к переговорам по этой теме на разных площадках, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу обеспечения долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС (его цитирует «Интерфакс»).

«Подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений или комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений», — заявил Медведев. По его словам, «надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли, в случае если такие решения вступят в силу». Речь идет о поддержке «и внутри страны, и, может быть, опять же [мерах] внешнего реагирования».

Риски введения пограничных углеродных механизмов в ЕС уже обсуждались в правительстве. По итогам апрельского совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко ведомствам (включая Минэкономики, МИД, Минпромторг и Минэнерго) до 1 октября 2020 года поручено представить правительству предложения «по минимизации рисков российских производителей углеродоемкой продукции», писал «Коммерсантъ».

ЕС готовится ввести трансграничный углеродный налог для товаров с высоким углеродным следом. Его параметры пока не ясны, но для России это важный вопрос. По данным KPMG, Европа — самый крупный регион сбыта российских товаров, на нее приходится 46% экспорта. В 2019 году Россия экспортировала в страны ЕС продукцию на $189 млрд, следует из статистики ФТС.