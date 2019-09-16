Лукашенко назвал плюсы от присутствия женщин в белорусском парламенте

«Треть женщин в парламенте — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — пояснил президент Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Александр Лукашенко перед ноябрьскими выборами в парламент Белоруссии призвал поддержать женщин-кандидатов, передает агентство БелТА.

«Мы уже убедились: треть женщин в парламенте — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — заявил он и добавил, что женщины — «очень сильный стабилизирующий фактор» в любом обществе.

Лукашенко также отметил важность представительства всех слоев белорусского общества в парламенте. «Главное, чтобы <...> в парламент пришли вменяемые, нормальные люди, которые будут не разрушать, а созидать», — заключил он.

Председатель палаты представителей (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко, с которым встречался Лукашенко, сообщил, что Белоруссия лидирует среди других стран по числу женщин-депутатов. В местном парламенте женщины занимают более трети мест.