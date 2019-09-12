Телеканал «Звезда» показал видео артиллерийских учений Минобороны

Масштабные артиллерийские стрельбы прошли на учениях подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда».

На военных полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях в тренировке приняли участие около 1,5 тысячи солдат и 600 единиц военной техники. Всего было израсходовано более 1,5 тыс. боеприпасов.

В маневрах были задействованы расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ2», 120-миллиметровых минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Артиллерийскими учениями Западного военного округа руководил генерал-полковник Александр Журавлев.