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Политика ,  
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ТАСС сообщил об увольнении советника Шойгу и идеолога «ментальной войны»

Ильницкий был советником министра обороны почти десять лет. Он писал о «ментальной войне» между Россией и Западом и отмечал, что на Украине она в стратегическом плане была проиграна
Андрей Ильницкий
Андрей Ильницкий (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Советник экс-министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий более не работает в военном ведомстве, следует из публикации ТАСС.

Агентство опубликовало материал с его комментарием, согласно которому нападение ВСУ в Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Ильницкий назван в тексте «военным экспертом, бывшим советником министра обороны».

По данным с сайта Минобороны, Ильницкий был советником с 2015 года. Шойгу возглавлял министерство в 2012–2024 годах, теперь Минобороны руководит Андрей Белоусов.

РБК направил запрос в Минобороны и обратился за комментарием к представителю Ильницкого.

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Ильницкий, будучи советником главы Минобороны, публиковал статьи в различных журналах. Например, в «Международной жизни» в прошлом году он высказывался о ментальной войне между Западом и Россией.

«Технологии ментальной войны и вообще ментальная война — это один из способов ведения войны, сочетающий в себе три уровня, как и любой войны»: тактический (информационная война), оперативный (когнитивная война) и долговременный (стратегия), писал он.

Последний уровень, по мнению Ильницкого, это и «есть сама ментальная война, переформатирование, перезагрузка, стирание или привитие нового мировоззрения». «Это формирование того, как люди себя ощущают: кто они, что они и главное — зачем они? Вот такая война ведется годы, если не десятилетия. Мы видели, как она была выиграна Западом у Русского мира на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики», — отмечал бывший советник.

О том, что западные страны во главе с США начали против России так называемую ментальную войну, Ильницкий говорил еще в 2021-м. Тогда он отмечал, что западные страны не вступают в прямой конфликт с Россией, потому что это грозит им нанесением неприемлемого ущерба за счет ядерного оружия. Поэтому в ближайшие десять лет вероятность прямого вооруженного столкновения с этими государствами исключена, указывал Ильницкий.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Минобороны Сергей Шойгу советник увольнение
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