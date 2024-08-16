Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»
Телеграм-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь», а также «Сирена» внесены в реестр иноагентов, сообщил Минюст.
В реестр иноагентов также попали:
- журналист Ренат Давлетгильдеев;
- бизнесмен Андрей Павлов, основатель сети магазинов обуви ZENDEN.
По версии Минюста, BRIEF «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике органов государственной власти, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российской армии. Аналогичное объяснение Минюст приводит в отношении телеграм-каналов «BRIEF Важное» и «Сирена».
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