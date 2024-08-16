Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по «влиянию России»

Анджей Дуда отказался подписывать закон о ликвидации комиссии по изучению влияния России на безопасность Польши. Премьер обещал представить доклад с результатами работы этого органа в октябре

Анджей Дуда (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по изучению влияния России в 2007–2022 годы на внутреннюю безопасность республики и передал его для повторного рассмотрения в сейм (нижняя палата парламента), сообщили в канцелярии главы государства.

Соответствующая комиссия была создана в 2023 году. Среди ее полномочий — анализ передачи информации официальными лицами, заявлений органов власти и компаний, содержания контрактов и распределения бюджетных средств. Дуда объяснял необходимость в этом органе тем, что российские власти на протяжении многих лет «пытались различными способами влиять на политику других стран», контролировать их и добиваться выгодных для себя решений. Он также говорил о планах запросить открытие аналогичного органа на уровне ЕС.

Как уточняло издание Polityka, комиссия сможет выносить решения о «мерах по исправлению ситуации», в частности запрещать попавшим под подозрение занимать государственные должности или лишать права на ношение оружия и доступа к секретной информации. Планировалось, что председателя этого органа будет назначать премьер-министр Польши, а члены — избираться большинством голосов в сейме.

Однако эта инициатива подверглась резкой критике со стороны польской оппозиции и стран Запада. В частности, Варшаве указывали на возможность ее применения против политических оппонентов внутри страны. В итоге деятельность комиссии сочли неконституционной и ее закрыли.

Поводом для воссоздания этого органа стал скандал вокруг экс-судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, который в начале мая 2024 года бежал в Белоруссию и попросил политическое убежище. Власти Польши обвиняют его в шпионаже и «участии в гибридной войне». Варшава выдала ордер на его арест, бывшему судье грозит заключение сроком от восьми лет до пожизненного. Сам Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что он подвергся преследованию и угрозам в Польше за свои политические взгляды.

Правительство Польши начало готовить новый закон о создании комиссии по расследованию влияния Москвы и Минска с учетом выявленных в прошлом нарушений. Инициатором этого процесса стал премьер-министр Дональд Туск. Он пообещал представить первый доклад о проделанной работе 29 октября.