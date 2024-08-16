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Военная операция на Украине ,  
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Торговый центр «Галактика» загорелся в Донецке после удара ВСУ

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Военная операция на Украине
По данным ТАСС, погибли два человека. Обстрел Донецка продолжается, уточнили в оперативных службах

Торговый центр «Галактика» загорелся в Донецке после удара ВСУ
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Пожар начался в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка после удара ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы.

«Горит «Галактика» после обстрела. Данных о жертвах пока не поступало», — сказал собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР сообщает о погибших и пострадавших. По их данным, погибли два человека. Сотрудники не могут подойти к горящему ТЦ, поскольку продолжается обстрел окрестностей, уточнило агентство.

Собеседник ТАСС добавил, что на момент обстрела в торговом центре было много посетителей.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

«Галактика» — сеть торговых центров в Донбассе, ее точки открыты также в Макеевке, Горловке, Мариуполе и Енакиево. В Петровском районе «Галактика» находится на улице Добровольского, д. 4, площадь ТЦ — более 10 тыс. кв. м.

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