ФСБ задержала жителя Омска за прошлогодний комментарий в Telegram
Жителя Омска, который в 2023 году оставил комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержали по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель областного управления ФСБ Ирина Руснак, ее слова приводит ТАСС.
По мнению сотрудников спецслужб, мужчина оправдал террористическую деятельность «украинских военизированных объединений». В июне 2023 года он оставил комментарий под публикацией в одном из телеграм-каналов с записью допроса российского военнопленного, его слова расценили как оправдание деятельности террористических организаций.
Возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
14 августа сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, она передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины. В ФСБ считают, что эту информацию могли использовать для повторных атак, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб.
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